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Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sakarya'daki yaptığı konuşmaya ilişkin "MHP ve kendi partime sitem ettim" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:39

Yeni Parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TV5’te gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Davutoğlu tartışmalara neden olan terörle mücadele sözlerine açıklık getirdi. Davutoğlu, bu ifadelerin öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ikinci olarak da AK Parti'ye bir sitem olduğunu belirtti.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadığını hatırlatan eski başbakan, "Beni hayrete düşüren şu oldu: Bu kadar sert mücadelenin sürdüğü dönemde MHP Genel Başkanı tekliflerime hayır dedi" şeklinde konuştu.

İkinci sitemim de kendi partimeydi

Davutoğlu sözlerine, "İkinci sitemim de kendi partimeydi. Siz Meclis’te çoğunluğu olmayan bir Başbakan olarak, genel başkan olarak seçime giderken, ben şehitlerimizi defnederken, terörle mücadele ederken siz Ankara’da oturduğunuz köşelerden, il başkanlarını delegeleri arayıp, bana karşı (parti kongresi için) imza topluyordunuz." ifadeleriyle devam etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:39
  1. Ankara
  2. Ahmet Davutoğlu

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  • turanturan29 dk önce
    devran ancak abdullatif gibi olunca döner...merak etme ahmet..
  • YANİ PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAYA KALKMIŞ!!! YANİ PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAYA KALKMIŞ!!! 35 dk önce
    Yani EZAN YASAKÇISI BAŞ ÖRTÜSÜ DÜŞMANI, DİN DÜŞMANI.... ZİHNİYET İLE KOOLİSYON YAPMAYA ÇALIŞ! ERDOĞAN DURDURMASA 1 KASIM SEÇİMLERİNE GÖTURMESE CHDPK İLE HÜKÜMET KURACAKTİN!! BİRDE KALKMIŞ AKPARTİ İLE MHP Yİ SUÇLUYOR! BU İŞTE BİR BENZERLİK VAR ! ŞARLATAN FGÜLEN DE ONLARI SUÇLAMIŞTI! DAVUTOĞLU FGÜLEN İLE FİKİRLERİNİZ AYNI ! YOKSA SEN FETÖ CÜMUSÜN ??
  • AhmetAhmet40 dk önce
    Gün gelir devran döner merak etme Ahmet hoca

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