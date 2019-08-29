Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı

Yeni Parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TV5’te gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Davutoğlu tartışmalara neden olan terörle mücadele sözlerine açıklık getirdi. Davutoğlu, bu ifadelerin öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ikinci olarak da AK Parti'ye bir sitem olduğunu belirtti.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadığını hatırlatan eski başbakan, "Beni hayrete düşüren şu oldu: Bu kadar sert mücadelenin sürdüğü dönemde MHP Genel Başkanı tekliflerime hayır dedi" şeklinde konuştu.

İkinci sitemim de kendi partimeydi

Davutoğlu sözlerine, "İkinci sitemim de kendi partimeydi. Siz Meclis’te çoğunluğu olmayan bir Başbakan olarak, genel başkan olarak seçime giderken, ben şehitlerimizi defnederken, terörle mücadele ederken siz Ankara’da oturduğunuz köşelerden, il başkanlarını delegeleri arayıp, bana karşı (parti kongresi için) imza topluyordunuz." ifadeleriyle devam etti.