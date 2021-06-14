Sözel bölümde hangi dersler var?
Yeni bir bölüm tercih etmek, öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biridir. Lise ikiye geçen lise bir öğrencileri, yeni eğitim ve öğretim dönemde bölüm seçmek zorunda kalacaklar. Bölüm seçmeden önce bölümün öğrencinin yeteneğine ve becerisini uygun olması gerekiyor. Sözel bölümü seçmek isteyen öğrenciler, sözel bölümde hangi derslerin olduğunu merak ediyor. Peki, Sözel bölümde hangi dersler var?
Lisede yapılan alan seçimi öğrencilerin üniversite hayatlarını etkilemektedir. Bu sebeple alan seçimi yaparken kişi yetenek ve becerilerini göz önünde bulundurarak alan seçimi yapmalıdır. Sözel bölümü seçecek kişiler, sözel bölümünde hangi derslerin olduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Sözel bölümde hangi dersler var?
1-Türk Dili ve Edebiyatı
2-Dil ve Anlatım
3-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4-Tarih
5-İnkılap Tarihi
6-Coğrafya
7-Felsefe
8-Sosyoloji
9-Mantık
10-Psikoloji
11-Bilgi Kuramı
12-Matematik
13-Yabancı Dil
14-Beden Eğitimi ve Spor
15-Görsel ve İşitsel Sanatsal