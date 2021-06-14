  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Freni boşalan TIR dehşet saçtı
"Türkiye'nin deneyimi bize yardımcı olacak"
Kanal İstanbul projesinde yeni gelişme
Türkiye'den rekor silah satışı
Eğitim Sözel bölümde hangi dersler var?
Eğitim

Sözel bölümde hangi dersler var?

Yeni bir bölüm tercih etmek, öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biridir. Lise ikiye geçen lise bir öğrencileri, yeni eğitim ve öğretim dönemde bölüm seçmek zorunda kalacaklar. Bölüm seçmeden önce bölümün öğrencinin yeteneğine ve becerisini uygun olması gerekiyor. Sözel bölümü seçmek isteyen öğrenciler, sözel bölümde hangi derslerin olduğunu merak ediyor. Peki, Sözel bölümde hangi dersler var?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 15:27:00 -
Sözel bölümde hangi dersler var?

Lisede yapılan alan seçimi öğrencilerin üniversite hayatlarını etkilemektedir. Bu sebeple alan seçimi yaparken kişi yetenek ve becerilerini göz önünde bulundurarak alan seçimi yapmalıdır. Sözel bölümü seçecek kişiler, sözel bölümünde hangi derslerin olduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Sözel bölümde hangi dersler var?

1-Türk Dili ve Edebiyatı

2-Dil ve Anlatım

3-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4-Tarih

5-İnkılap Tarihi

6-Coğrafya

7-Felsefe

8-Sosyoloji

9-Mantık

10-Psikoloji

11-Bilgi Kuramı

12-Matematik

13-Yabancı Dil

14-Beden Eğitimi ve Spor

15-Görsel ve İşitsel Sanatsal

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay