Yeni bir bölüm tercih etmek, öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biridir. Lise ikiye geçen lise bir öğrencileri, yeni eğitim ve öğretim dönemde bölüm seçmek zorunda kalacaklar. Bölüm seçmeden önce bölümün öğrencinin yeteneğine ve becerisini uygun olması gerekiyor. Sözel bölümü seçmek isteyen öğrenciler, sözel bölümde hangi derslerin olduğunu merak ediyor. Peki, Sözel bölümde hangi dersler var?