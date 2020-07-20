Üniversite sınavına giren öğrenciler taban puan ve başarı sıralamaları yakından inceliyor. Sözel puanıyla üniversiteye yerleşecek olanlar hangi bölüme kaç puanla yerleşebileceklerini araştırıyor.

Sözel 380 puanla nereye girebilirim?

Medya, arkeoloji, görsel sanatlar, sinema, reklamcılık gibi pek çok bölüm sözel puanıyla öğrenci alıyor. YKS’den 380 puan alan öğrenciler ise bu puanla hangi üniversiteye ve hangi bölümlere girebileceğini merak ediyor. 2020 taban puan ve başarı sıralaması için fotoğrafa tıklayınız.

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.