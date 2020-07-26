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Eğitim

Sözel 240 puanla nereye girerim?

Sözel puanla hangi bölüme girilir 2020 | Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek. Tercih sürecine kısa bir süre kala öğrenciler kaç puanla hangi bölümlere yerleşebileceklerini incelemeye başladı. YKS sözel puanla tercih yapacak olanlar “240 puanla hangi bölüme girerim” , “Sözel 240 puanla hangi bölüme girerim” , “240 sözel puanla hangi okula girerim” sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 21:07:00 -
Sözel 240 puanla nereye girerim?

Üniversite sınavı 3 oturum şeklinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından gözler puanların yayınlanacağı döneme ve tercih sürecine çevrildi. Sözel puanla tercih yapacak olanlar hangi bölüme kaç puanla girebileceklerini inceliyor.

Sözel 240 puanla nereye girerim?

YKS’de sözel 240 puan alanlar hangi bölüme girebileceklerini merak ediyor. İşte, taban puanlar başarı sıralaması ve kontenjanlar:

YKS KONTENJAN KILAVU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020
Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Eşit ağırlık bölümleri
Eşit ağırlık bölümleri

Eğitim

Eşit ağırlık bölümleri

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