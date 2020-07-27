Sözel 200 bin ile 500 bin sıralama ile alan bölümler
Sözel 200 bin ile 500 bin sıralama ile alan bölümler haberin detayında yer alıyor. Milyonlarca kişi, tercih yapmak için araştırmalara devam ederken en çok bölümler merak ediliyor. ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlara göre tercih motorları güncellendi. Peki ama sözel 200 bin ile 500 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? İşte merak edilen tercih motoru detayları...
Tercih yapacak olan öğrenciler için sözel 200 bin ile 500 bin sıralama ile alan bölümleri derledik.
Sözel 200 bin ile 500 bin sıralama ile alan bölümler
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
- Basın ve Yayın
- Coğrafya
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Çerkez Dili ve Kültürü
- Çizgi Film ve Animasyon
- Coğrafya Öğretmenliği
- El Sanatları
- Film Tasarımı ve Yazarlığı
- Film Tasarımı ve Yönetimi
- Film Tasarımı ve Yönetmenliği
- Fotoğraf
- Fotoğraf ve Video
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Gazetecilik
- Geleneksel Türk Sanatları
- Görsel İletişim Tasarımı
- Görsel Sanatlar
- Halkbilimi
- Halkla İlişkiler
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat
- İletişim
- İletişim Sanatları
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi
- İletişim ve Tasarımı
- İslam Bilimleri
- İslami İlimler
- Kazak Dili ve Edebiyatı
- Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
- Kültür ve İletişim Bilimleri
- Kürt Dili ve Edebiyatı
- Medya ve Görsel Sanatlar
- Medya ve İletişim
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Reklam Tasarımı ve İletişimi
- Reklamcılık
- Rekreasyon Yönetimi
- Sanat Tarihi
- Sanat ve Kültür Yönetimi
- Sinema ve Dijital Medya
- Sinema ve Televizyon
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Sümeroloji
- Süryani Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Tarih Öğretmenliği
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Türk Halkbilimi
- Türkçe Öğretmenliği
- Türkoloji
- Yeni Medya
- Yeni Medya ve İletişim
- Zaza Dili ve Edebiyatı