Sözel 200 bin ile 500 bin sıralama ile alan bölümler haberin detayında yer alıyor. Milyonlarca kişi, tercih yapmak için araştırmalara devam ederken en çok bölümler merak ediliyor. ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlara göre tercih motorları güncellendi. Peki ama sözel 200 bin ile 500 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? İşte merak edilen tercih motoru detayları...