Sözde yazardan skandal kitap! Hz. Cebrail sözde 'peygaber'e "Bak" demiş!

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Yavuz Ekinci isimli sözde bir yazar 'Peygamberin Endişesi' adlı skandal bir kitap yazdı. Hürriyet'te yer alan röportajda kitaptan bahseden Yavuz Ekinci, kafasında kurguladığı sahte bir peygambere Cebrail'in (a.s.) vahiy getirerek getirdiği iftirasını atarak skandala imza attı. Dini değerleri para kazanma aracına dönüştüren Ekinci, kitabında skandal bir şekilde peygamberlik makamını aşağılayan bir dil kullandığını ifade etti.

Cebrail (a.s.) sözde 'peygaber'e "Bak" demiş!

Röportajda, kafasında sahte bir peygamber kurguladığını ifade eden Yavuz Ekinci, dinden bihaber olduğu itirafında bulundu ve kurguladığı bu sözde "peygamber" ve "Mehdi"nin, uzunca bir süre vahiy bekledikten sonra vahiy meleği Hz. Cebrail'in (a.s.) kendisine "Bak" dediği iftirasında bulundu. Sözde yazar Ekinci "Yuhanna İncil’inin ilk ayeti ‘Başlangıçta söz vardı’. Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy ise “Oku!”dur. Mevlânâ Kur’an’daki bu ilk ayete binaen Mesnevi’ye “Dinle” diye başlar. " dedi ve kafasında kurguladığı sözde 'peygamber' ile Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) gelen "Oku" emrini kıyasladığını ifade etti.

Hürriyet muhabiri çanak tuttu: "Bu çağa peygamber olarak gönderilen Mehdi" skandalı

Mehdi isimli bir adamı konu alan kitapta son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.) olmasına rağmen Hürriyet'te sözde yazarla röportaj yapan Burcu Aktaş adlı muhabirin "Yazar, adını Büyük Kent koyduğu yerin arka mahallesinde Mehdi adında bir adama odaklanıyor. Bir akşam başmelek Cebrail Mehdi’ye görünüp ona “Bak!” diyor. Bu çağa peygamber olarak gönderilen Mehdi, Büyük Kent’in arka sokaklarından mezarlıklarına, meydanlarından dağlarına, ibadethanelerinden barlarına tebliğ için yollara düşüyor." şeklindeki anlatım tarzıyla da çanak tutması dikkat çekti.

Peygamberlik makamını "kaybeden peygamber" ifadeleriyle alaya aldı

Peygamberlik makamını, Allah tarafından mükafatı bir yana, kıssalar dışında bulunanları kaybedenler, başarılı olamayanlar, vahiy bekleyenler veya tutunamayanlar şeklinde şeklinde sınıflandıran Ekinci adlı yazar, peygamberliği adeta dalgaya aldı.

Ekinci "Başarılı olamayan, vahiy bekleyen, tutunamayan, kaybeden bir peygamberi anlatmak istiyordum. Yeraltı barlarında, dernek köşelerinde, mültecilerin yüzlerinde, kaybeden siyasetçilerde hep Mehdi’yi aradım. Çünkü hem trajik hem de komik bir karakterdi" ifadeleriyle skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Sözde yazardan 'cahillik' itirafı

Eksik bilgiyle yazarlığa kalkışan Ekinci, İslam hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını itiraf ederek bu konuda cahilliğini gidermek için kitap okuduğunu söyledi. Ekinci, "Peygamberlik ve din hakkında çok az bir bilgiye sahiptim. Bu yüzden bu konular hakkında etraflı bir okuma yaptım. Kutsal kitapları, peygamberler tarihini, sahabelerin hayatını, azizlerin çilesini, dinler tarihini defalarca okudum" ifadesinde bulunsa da bilgileri yeterince hazmedemedini gözler önüne serdi.

Demirören'e kumpas mı?

Demirören Grubu'nun Aydın Doğan'dan Doğan Medya Grubu'nu almasına rağmen skandalların devam etmesi 'kumpas' şüphesi uyandırdı. Demirören Grubu'nun hala eski 'kalıntı'ları temizlememiş olması nedeniyle, Aydın Doğan'ın ekibinin yeni yönetimi zor durumda bırakmaya çalıştığı iddiaları da son dönemde arttığı belirtildi.

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