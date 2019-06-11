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Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta sınırları zorluyorlar! "Açmak istiyorsanız açın"

Müstehcenliği sanat adı altında pazarlayan sözde sanatçılar, toplumsal ahlakı bozmak için her türlü rezilliği sergiliyor. Gazetecilik adı altında ahlaksızlık savunuculuğu yapan Birgün gazetesinin övdüğü Melek Mosso, sözde konserinde şarkılarından çok eteğini açarak sergilediği ahlaksız görüntüleriyle gündem oldu.

11 Haziran 2019 Salı 18:49

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

LGBTİ sapkınlarına verdikleri destekle ve Feminist tavır ve söylemleriyle gündeme gelmeye çalışan sanatçı müsveddeleri, çıplaklığı özgürlük olarak sunmaya çalışıyor. Sözde müzisyen Melek Mosso, verdiği bir konserde kendisini izleyen kalabalığa karşı eteğini açıp göstererek, “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok” diye seslendi.

Ahlaksızlıkta sınırları zorluyorlar

Gençlere “rol model” olarak gösterilen sözde sanatçılar, toplum ahlakını bozmak için her türlü rezilliği sergiliyor. Sahnede izleyicilere karşı eteğini açarak yüz kızartan görüntüler sergileyen sözde sanatçı Melek Mosso, orta parmak hareketiyle de terbiyesizlik şovu yaptı. Sözde sanatçının ahlaksız tavırlarının görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

 

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:49
  1. LGBTİ
  2. Melek Mosso
  3. Birgün gazetesi
  4. Birgün

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