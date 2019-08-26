Sözde kadın STK’ları Hacire anaya sessiz

Hasan Türkmen Ankara

21 yaşındaki oğlunun terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyleyerek, HDP Diyarbakır il binası önünde oğlunu geri almak için 5 gün önce oturma eylemi başlatan Hacire Akar ve beraberindekiler, HDP’lilerin saldırısına uğradı. Her fırsatta sokaklara dökülerek “kadın hakları” adı altında ortalığı karıştırmaya çalışan, alakasız konularda bile günlerce açıklama yapan bazı STK ve kadın örgütü temsilcileri, ucu HDP ve PKK’ya dokunduğu için Hacire Akar’ın sesine kulak tıkadı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, şunları söyledi: “Orada bir annenin çocuğunu dağa kaçıranlara karşı yaptığı bir eylemi var. Haklı olarak yaptığı bir eylem var. İnsanlar tatildeyken, özel okullarda okurken, o bölgede çocuklar kandırılarak dağa götürülüyor. Hacire ana bunu çok iyi biliyor. Ama her fırsatta ortaya çıkan kadın hakları savunucuları bu konuya sessiz. Vicdanı olan bir insan bu olayı kınar. Bu grupların daha önce PKK tarafından katledilen çocukların hangisi için sesleri çıktı mı ki? Bunu kınadılar mı? Yok! Terörist cenazelerine katılmaktan, aralarına mesafe koyamadılar. Hem siyaset yapacaklar, hem silahlı terör örgütü ile aralarına mesafe koymayacaklar. Öyle olmaz! Hacire ana gibileri görmezden gelip, sonra da ‘Kadına şiddet’ diyerek ortalıkta şov yapacaklar. Bu da olmaz!”

CHP ve HDP sessiz

Terör örgütü PKK ile ilişkileri belgelenerek Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları için günlerce destek açıklamaları yapan CHP, seçim döneminde gizli ittifak yaptığı HDP’ye ses çıkarmadı. HDP Diyarbakır il binası önünde oğlunu almak için 4 gün boyunca oturma eylemi yapan Hacire Akar’a AK Parti Milletvekilleri destek mesajları yayınlarken, olayın arkasındakileri kınarken, Hacire Ana HDP’lilerce saldırıya uğramasına rağmen CHP’liler, kılını bile kıpırdatmadılar.