Sözde kadın savunucularından 8 Mart isyanı: Cumhurbaşkanı'na hakareti suç sayıyorlar

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Taksim'de düzenlenen feminist gece yürüyüşünü provoke edenlerin gözaltına alındığı açıklandı.

"Beyoğlu ilçemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca 'Feminist Gece Yürüyüşü' adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir. Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10.03.2021 tarihinde düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen (18) şüpheli şahıstan (1) yaşı küçük şahıs olmak üzere, toplam (13) şüpheli şahıs 10.03.2021 tarihinde yakalanmıştır.​Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. ​Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Sözde kadın savunucuları iktidarı hedef aldı

İstanbul Valiliği'nin açıklamasından sonra AK Parti'yi hedef alan sözde kadın savunucuları ile HDP ve CHP'li vekiller yalanda birbiri ile yarıştı.

ÇHD: Gözaltılar keyfi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği gözaltıların keyfi yapıldığını öne sürerek, "Gözaltındaki 12 kadından 6’sının emniyet ifadeleri bitti. Kalan 6 kadının emniyet ifadelerine başlandı. Hukuka aykırı ve bir o kadar keyfi gözaltı işlemi karşısında müvekkillerimiz ve tüm kadınlar susma haklarını kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP'li Kadıgil: Hakaret gözaltına alınacak kadar büyük suçmuş

Twitter hesabından paylaşımda bulunan bir diğer isimde CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil oldu. Kadıgil, AK Parti iktidarını hedef alırken, gözaltına alınanlara destek verdi:

" 'Tayyip kaç kaç kaç Kadınlar geliyor' sloganı gece yarısı gözaltı gerektirecek kadar büyük suçmuş! Şimdi önce o insan hakları planını ve arkadaşlarımızı bırakın, sonra da kadınlara yargı sopası sallamak yerine niye böyle yapıyorlar diye ağlayarak günlüğünüze yazın!"

HDP'li Beştaş, insan hakları eylem planını öne sürdü

HDP'li Meral Danış Beştaş, AK Parti tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı öne sürdü. Cumhurbaşkanı'na hakaretin insan hakları kapsamında olması gerektiğinin altını çizdi.

"Kadınlar 8 Mart'ta 'Zıpla, zıplamayan Tayyip'tir' sloganı attıkları gerekçesiyle gece saatinde evleri basılarak gözaltına alındı. Daha dün İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı!"