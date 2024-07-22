Sözde hayvanseverlerden büyük vurgun! Paralar, evler, arabalar… Hepsi tek tek ortaya çıktı

Ersin Çelik, sokak hayvanları yasasıyla ilgili tartışmaların derinleştiğini yazdı. Muhalefet vekillerinin yasa çıkmasın diye ortalığı karıştırdığını belirten Çelik, Meclis'te yaşanan gerginlikleri anlattı. Twitter’daki ‘Köpek Velisi’ isimli hesabın sahibi Buket Özgünlü'nün derneğinin mali yapısını ve bağlantılarını inceleyen MASAK raporunun detaylarını aktaran Ersin Çelik, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bir yanda sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa çıkmasın diye ortalığı ayağa kaldıran ve sokakları harekete geçirmeye hazırlanan muhalefet vekilleri. Diğer yanda evladını köpek saldırısında kaybetmiş acılı bir anneye TBMM’de edilen hakaretler. Beri tarafta ise kendisini ‘Köpek Velisi’ ilan eden ve Meclis’i basıp “Bu yasayı çıkarttırmam” diyen ticari hayvan severler.

At izinin it izine karıştığı bir tablo söz konusu.

Sahi kimlerdi bu “mama lobisi” ve nasıl bir yapılanmaydı? Aybike Eroğlu imzalı haberlerden öğrendik ki; yıllardır konuşulan ve sokak köpekleri terörünü “besleyerek” sorunun büyümesinde etkili olan, ancak kimler oldukları hep muamma kalan “mama lobisi” MASAK raporuyla deşifre olmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporu inceleme fırsatım oldu. Şunu ifade edeyim, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun araştırması sadece bir derneği ve etrafındaki şahısları kapsıyor. Birazdan aktaracaklarım “mama lobisinin” küçük bir ayağı olabilir sadece. Rapor, sokaklardaki sahipsiz hayvanların nasıl istismar edildiğini ve oluşturulan ticari sektörün nasıl işletildiğini çok net gösteriyor.

Yeni Şafak’ın haberlerinde tomografisi çekilmişti. Ben ise ilginç detaylara gireceğim. Biraz uzun olacak ama sabırla okursanız çarpıcı bilgiler edineceksiniz.

DENETİM RAPORU YOK

Twitter’da ‘Köpek Velisi’ isimli bir hesap var. Eylül 2021 tarihinde açılmış. Uzantısı Köpek Velisi ancak kullanıcı adı ‘Buket Özgünlü’ (@buketozgnl) şeklinde alınmış.

Hesabın profilinde ise ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ne atıf yapılarak, “Sokakta yaşamayı başaramayan 560 cana (köpek) yuva olduk” deniliyor.

Derneğin web sitesinde 2019 yılında kuruldukları ve “Kurucu başkanımız Buket Özgünlü, 2017 yılından beri sokaklarda sürdürdüğü sokak hayvanları mücadelesini dernekleştirerek daha çok cana yetebilmek için faaliyete geçirmiştir” deniliyor.

Dernek gerçekten de Ankara Gölbaşı’nda 20 dönümlük alanda engelli köpeklerin bakımını yapmış. Geçtiğimiz nisan ayında derneğin barınağına gidilerek yürüyemeyen, uzuvları eksik ve yaralı köpekler görüntülenmiş. Buket Özgünlü ile de röportaj yapılmış.

Fakat derneğin web sitesindeki “Yaşam Alanımız” sekmesi boş çıkıyor. Google aramalarında geçmişte bazı fotoğraf olduğu görülse de tıklandığında boş bir sayfa açılıyor. yasapati.org uzantılı siteye girdiğinizde ise ana sayfada “Yardıma muhtaç canlara sahip çıkın” çağrısı yapılıyor ve “Bağış Desteği, “Koruyucu Aile” ve “Mama Desteği” seçenekleri sunuluyor. Beş yıldan fazladır faaliyette olan ve bağış toplayan derneğin herhangi bir denetim raporu ise web sitesinde yer almıyor.

IBAN BAĞI GÜÇLÜ AKRABALAR

Derneğin kurucusu ve Başkanı Buket Özgünlü, sosyal medyadan paylaştığı hayvanlara destek olduğu anların video ve fotoğrafları ile dikkat çekiyor. Kendisini yardıma muhtaç, yaralı, felçli köpeklerin koruyucusu ilan ediyor. Kamuoyu ise kendisini Şanlıurfa’daki bir barınaktan kaçırdığı hastalıklı ve kuduz köpekleri Ankara’ya getirmesiyle tanıdı. Tutuklu yargılanırken 24 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest kalan Özgünlü “mücadelesine” bıraktığı yerden devam eden bir kahraman edasıyla, sokak köpekleriyle ilgili tasarı görüşülürken Meclis’i bastı ve “Bu yasayı çıkarttırmayacağız” tehditleri savurdu.

İşte tam burada MASAK raporunun satır aralarına girmek gerekiyor. Çünkü rapor, Buket Özgünlü (Boyacı)’yü merkeze alarak, kurduğu derneği ve Özgünlü’nün birinci, ikinci derece akrabaları ile yakın akrabalarının da birinci ve ikinci derece akrabalarının birbirleri ile bağlantılı para trafiğini mercek altına alıyor.

Yeni Şafak’ta detaylıca yayınlanmıştı. Özgünlü, 2019’da kurduğu Yaşama Tutunan Patiler Derneği’nde aile üyelerini ve akrabalarını bir araya getirmiş. Özgünlü’nün annesi dernekte genel sekreter, babası sayman, kardeşi başkan yardımcısı, diğer kardeşi denetim kurulu üyesi. Dernek, mamaları da Buket Özgünlü’nün eşine ait ve kızının ismini taşıyan Almina Pet Ürünleri’nden satın almış.

Derneğin hesaplarına 2021 ila 2024 yılları arasında 46 milyon 327 bin TL para girişi olmuş ve 21 milyon 464 TL’si bağış olarak gelmiş. Bu para 63 bin 843 ayrı işlemle toplanmış. Bağışlar 169 tüzel ve 48 bin 618 ayrı kişi tarafından yapılmış. Bağışçılar dekontlara büyük ölçüde ‘köpek velisi’, ‘sokak canları için’, ‘mama bağışı’, ‘kulübe için’ ve ‘partilere yardım’ açıklamalarını not düşmüşler.

MASAK’ın derneğe bağış toplanan tüm hesaplar ile dernek yetkililerinin IBAN hareketlerini adım adım mercek altına almasıyla ortaya çıkan tablo ise şu; aile üyeleri bağışların en az 12 milyon 414 bin TL’sini kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullanmışlar.

Neler mi yapmışlar? Yine raporda geçiyor, Buket Özgünlü ve dernek bağlantılı akrabaları üzerinden Ankara’nın Yenimahalle semtinde 2023 yılının Ocak ayından itibaren 4 daire ve bir işyeri satın alınmış. Aynı isimler araç alım-satım işine girmişler ve birçoğu sıfır 65 adet otomobil ile motoru üzerlerine tescil ettirmişler. Kişisel zenginleşme için kullanılan 12 milyonun ev ve araç alımlarıyla kaç paraya yükseldiği ise bilinmiyor. Buket Özgünlü’nün kendisine 2023 yılında Mercedes marka sıfır otomobil aldığı da raporda yer alıyor. Ancak dernek paralarıyla alınan dubleks evden yüksek kâr edilmiş. Onu birazdan aktaracağım…

MAMA ÖDEMESİ BABAYA GERİ DÖNMÜŞ

Ev ve araç alımlarının tarihleri, derneğin IBAN hareketleriyle gün gün örtüşüyor. Para aktarılan isimler aynı gün soluğu ya noterde ya da tapuda almışlar. Bu arada şu çarpıcı detayı özellikle aktarmak istiyorum; Ertan Işık isimli birinin hesabına dernek hesaplarından 127 ayrı işlemle toplamda 5 milyon 332 bin TL gönderilmiş. Dekontlara da işlem notu olarak “mama alımı”, “pet malzemesi alımı” ve “kulübe alımı” yazılmış. Demek oluyor ki Ertan Işık bu malzemelerin satışını yapıyor. Ancak Işık’ın IBAN hareketleri derneğe gönderilen bağış paralarının nasıl aklandığını gözler önüne seriyor. Işık, Yaşama Tutulan Patiler Derneği’nin resmi hesabından malzeme alımı için gönderilen her ödemeyi aynı gün içinde, “elden alınan borcun iadesi” açıklamalarıyla Dernek Başkanı Buket Özgünlü’nün akrabalarının hesaplarına geri aktarmış. Örneğin 6 Haziran 2024 günü dernekten Ertan Işık’a pet malzeme alımı için 65 bin TL gönderilmiş. Ertan Işık bu transferden 7 dakika sonra Özgünlü’nün babasının hesabına “elden alınan borç” notuyla 42.500 TL transfer etmiş.

Buket Özgünlü’nün kardeşi ve derneğin denetim kurulu üyesi Tuğçe Soysal, 2021 yılında ‘Pırlantalı Çocuklar’ isimli bir eğitim şirketi kurmuş. MASAK raporuna göre bu şirketin sermaye ödemeleri derneğin hesaplarından yapılan nakit çekimlerle yapılmış. Pırlantalı Çocuklar isimli şirket raporda konut alımında da geçiyor. 2023 yılının Ocak ayında Ertan Işık’a mama parası diye gönderilen ve aynı gün akrabalara iade edilen paraların bir kısmı Tuğçe Soysal’ın hesabına aktarılmış. Soysal da iki saat sonra bu parayı “Sermaye” açıklamasıyla Pırlantalı Çocuklar şirketinin hesabına geçirmiş. Birkaç gün sonra ise derneğin hesabından çekilen nakit 350 bin TL’nin 300 bin TL’si Tuğçe Soysal’ın şirketinin hesabına yatırılmış. Aynı gün şirketin resmi hesabından konut alımı için 400 bin TL’lik ödeme yapılmış. Devam eden günlerde dernek hesabından çekilen paralardan ve bağlantılı isimler üzerinden ev sahibi kişiye 750 bin TL daha ödeme yapılmış ve 30 Ocak 2023 günü Ankara Yenimahalle’deki konutun Tuğçe Soysal’ın kurduğu şirkete satışı gerçekleşmiş. Bu daire tam iki ay sonra 1 milyon 800 bin TL’ye bir şahsa satılmış ve o para Tuğçe Soysal’ın şahsi hesabına “ortağa borç ödeme” ibaresiyle aktarılmış.

VURGUN ÜÇ AŞAMALI

Yazıyı çok uzattım ama sokak hayvanları üzerinden toplanan bağışların nasıl gayrimenkul yatırımına dönüştüğünü anlatmak için detayları vermek gerekiyordu. Dernek paralarının “aktarımla aklanmasında” hep aynı senaryo kullanılmış.

Bu “ticaret” döngüsünün üç aşaması var.

1. Yaralı, bakıma muhtaç, sahipsiz ve hasta köpekler.

2. Buket Özgünlü’nün twitter hesabı.

3. Toplanan paraların şahsi hesaplara aktarımı.

Anladığım kadarıyla Buket Özgünlü, parayı Twitter’dan toplamış. Özgünlü’nün yönettiği Köpek Velisi isimli hesap 2021’de açılmış. Rastlantı bu ya 2019’da kurulan derneğe gelen bağış miktarı 2021’den sonra katlanarak artmaya başlamış. 2021 yılında 2 milyon 500 bin lira olan bağış girişi, 2022’de 6,6 milyon, 2023 yılında ise 21 milyon olmuş. Buket Özgünlü’nün kişisel banka hesaplarındaki hareketlilik de rapora yansımış ve örneğin 2019’da 76 bin TL paranın geldiği hesabın işlem hacmi 2020’de 400 bin TL’ye çıkmış. Sonraki yıllarda da milyonları bulmuş.

TWİTTER’DAN TOPLANIP AİLEYE AKTARILIYOR

Özgünlü’nün yönettiği Twitter hesabını inceledim. Mütemadiyen yaralı, uzuvları olmayan köpeklerin video ve fotoğraflarını paylaşıp; “Borcum çok fazla”, «Ödeyecek gücüm kalmadı” ve “Toplamam imkansız” şeklinde çaresizlik yakınmalarında bulunmuş. Mesela 25 Nisan 2024 günü sol bacağından yaralı olan Bobo isimli bir köpeğin aksarken çektiği videosunu paylaşıp, “yurt dışından protez bacak almak zorundayım ama maalesef bizi aşıyor tedavisi komple her şey dahil 30.000 TL'yi geçiyor, biliyorum toplamam imkansız ama belki olur” demiş. Buket Özgünlü, hayvanseverleri yaralı Bobo’nun videosuyla “toplamam imkansız ama belki olur” diye tahrik ederken, aynı günlerde (15-30 Nisan 2024 arası) MASAK raporuna göre; başkanlığını yaptığı derneğin hesaplarından akrabalarına 500 bin TL’ye yakın nakit para aktarımı olmuş.

Yazının başlarında da ifade ettim, MASAK raporu ‘Mama Lobisi’nin bir ayağını deşifre ediyor. Sosyal medya merkezli tezgâhın merkezinde ise yaralı ve bakıma muhtaç köpekler var. Tabii bolca da görüntüleri… Buket Özgünlü’nün neden özellikle felçli ve sakat köpeklerle ilgilendiği büyük soru işareti. Burada farklı bir istismar olabilir. Sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıkanlar arasında gerçekten merhamet duygusuyla hareket edenler var. Ancak bu meselenin, “ticari ve politik kazanımlarını” kaybetmemek için ortalığı ayağa kaldıran merhamet istismarcılarının, gelinen sürecin gizli failleri oldukları artık deşifre edilmeli."