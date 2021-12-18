Sözde halkçı ünlüler, yılbaşında da para basacak

Sözde halkçı ünlüler, yılbaşında da astronomik ücretleri ceplerine indirecek...

Yılbaşında dinleyiciyle buluşmak üzere sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretler dudak uçuklatırken, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş gibi isimler 1 milyon liraya yakın anlaşma yaptı.

Ülkenin çeşitli illerinde sanatçılar konser hazırlıklarını yapıyor. Otellerden sahnelere kadar rezervasyonlar neredeyse dolarken, para basan ünlü isimlerin sahne ücretleri de merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle sahne alamayan ünlü isimler, bu yıl sahne ücretlerini ikiye katladı.

Kuzey Kıbrıs ve Antalya yoğunluklu hazırlanan konser programlarında bir gecede aldığı sahne ücretiyle en çok dikkat çeken isimler Özcan Deniz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş oldu.

Özcan Deniz 1 milyona sahne alıyor

1 milyona sahne için imza atan Özcan Deniz, Kıbrıs'ta dinleyiciyle buluşacak. Kıbrıs'a Özcan Deniz'i dinlemeye giden 2 kişinin otel masraflarıyla birlikte bir gece için 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Mahsun Kırmızıgül 5 milyona televizyonla anlaştı

Sinema sektöründeki 16 yılının ardından tekrar sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, yeni albümüyle yılbaşı gecesinde Show TV ekranlarında olacak. Kanalla 5 milyon liraya anlaşan Mahsun Kırmızıgül, eski ve yeni şarkılarını seslendirecek.

Tarkan Mısır'a gidecek

Sevenlerinin daha önceki konser taleplerini reddeden Tarkan, yılbaşında 1 milyon euroya Mısır'da sahne almak için imza attı.

Diğer ünlü isimlerin yılbaşında alacakları ücret şöyle:

Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)

Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)

Hadise - Kıbrıs (900 Bin TL)

Hakan Altun - Ankara (750 Bin TL)

Serkan Kaya - Kıbrıs (700 Bin TL)

Funda Arar - Kıbrıs (700 Bin TL)

Volkan Konak - Antalya (700 Bin TL)

Linet - Sapanca (500 Bin TL)

Ziynet Sali - Antalya (400 Bin TL)

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs (400 Bin TL)

Edis - Beşiktaş (400 Bin TL)

Serdar Ortaç - Kıbrıs (350 Bin TL)

Şevval Sam - Sapanca (350 Bin TL)

İrem Derici - Konya (350 Bin TL)

Mustafa Ceceli - Mersin (300 Bin TL)

Gülben Ergen 300 Bin TL

Deniz Seki - Kıbrıs (250 Bin TL)

Derya Uluğ - Afyonkarahisar (150 Bin TL)