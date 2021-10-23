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Gündem Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti
Gündem

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti

'BEST Model' güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman açıklamada bulundu. Ahlaksızlığı kabul ederek "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." diyen Özerman'ın sözlerine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 00:47:00 - 2021-10-23 00:49:50

Batı tarafından ülkemize sokulan ve genç nesilleri ahlaksızlığa teşvik eden sözde güzellik yarışmalarındaki cinsel taciz skandalı büyük yankı uyandırdı. Yarışmacıların itirafları sonrası açıklamada bulunan Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, ahlaksızlığı itiraf ederken pişkinliği ile 'pes' dedirtti.

BEST Model Of Turkey 2021 yarışmasının ardından ortaya atılan skandal iddialar magazin gündeminde yankılanmaya devam ediyor. Yarışmanın 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz katıldığı bir canlı yayında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulunmuştu. Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" derken, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yılmaz'ı desteklemişti.

Son olarak eski katılımcılardan Furkan Şahin, "Özerman bana öpücük yolladı, boğazım düğümlendi" sözleri ile Erkan Özarman'ın BEST Model Of Turkey yarışmacılarına taciz boyutunda söz ve davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialara destek verdi.

Ahlaksız teklifi itiraf etti

Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlasa da son katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözlerle adeta ahlaksız teklifi itiraf etti. 

Özerman katıldığı TV programında, "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Özerman, büyük tepki gördü.

'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturmuştu. Elmas Yılmaz, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, Barış Arslan ve Mahir Şahin, ilginç açıklamalarına destek de eski katılımcılardan Arda Büyük ve Furkan Şahin'den geldi.

"Ben seni istiyorum dedi, boğazım düğümlendi konuşamadım"

Furkan Şahin ise, "Ben takım elbiseyi giyerken karşımdaydı, önce öpücük yolladı. Sonra yanına çağırdı, çök dedi ve elimi tuttu. Sonra yüzümü çevirdi baktı 'Sende dizi filmlerde oynayacak yüz var' dedi. Ben seni şimdi hatırladım, yarı finalde görmüştüm ben seni istiyorum dedi. Bunu birkaç kere söyledi. Boğazım düğümlendi, konuşamadım" dedi.

"Ofise geçtim, perdeleri kapattı"

Elemelere katılamayan Arda Büyük ise "Erkan Özerman'ın bizzat görüşmeye davet ettiği söylendi, gittim. 'Seni neden çağırdım biliyor musun?' dedi, 'bilmiyorum' dedim. 'Başvurunu kaçırmışsın dosyana baktım. Yan ofise geç' dedi, geçince perdeler kapatıldı.

Üstümü çıkarıp slip mayoyla yürümemi istedi. Ölçü almak istedi, ben bunu bahane olarak görüyorum. 'Şimdi ben buraya uzanacağım ve bana masaj yapacaksın' dedi. Yanlış anladığımı düşündüm. 'Anlamadım Erkan Bey?' dedim.

'Anlamayacak bir şey yok oğlum, uzanacağım ve masaj yapacaksın. Ne sandın?' dedi. Ben orada şoku atlatmaya çalışıyorum ne demeliyim, ne yapmalıyım. Bir hayalin sonlanma noktası orası, o anlatılmaz bir hal" ifadelerini kullandı.

Özerman'ın, istediklerini yapmayanları dereceye girmesini engellediği de iddia edildi.

 

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