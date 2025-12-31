Vefatının 10. yılında anlamlı buluşma! Dostları Hasan Karakaya’yı anlattı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarını takip eden heyette yer alan ve Mescid-i Nebevî ziyaretinin ardından kalp krizi geçirerek ebedi âleme göçen merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya için Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda dün anma etkinliği gerçekleştirildi.

Hasan Karakaya’nın yazı hayatı, kişiliği ve dava şuurunun konuşulduğu programa, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim müdürü Emin Çıkrıkçı, Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, Şehit Mehmet Güder Anadolu imam hatip Lisesi müdürü Beklan Emre Özdemir, Şehit Mehmet Güder Anadolu imam hatip Lisesi müdür Yardımcısı Nusret Tokur, TÜGVA Küçükçekmece Temsilci Ömer Gül, Hayrat Vakfı Küçükçekmece temsilcisi Ali Cirit, Eğitim Bir Sen Küçükçekmece Temsilcisi Abdullah Erhan Yücel, Ordu Korgan eski Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve Hasan Karakaya’yı sevenleri katıldı.

HASAN KARAKAYA ÜMMETİN DERDİYLE DERTLENEN BİRİYDİ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, usta yazar ve merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya’nın hayatı boyunca hakikatin yanında yer aldığını, kalemini hiçbir baskıya boyun eğmeden kullandığını vurguladı.

Hasan Karakaya’nın “inandığı gibi yazan ve yazdıklarının arkasında dimdik duran” bir yazar olduğunu ifade etti. Karakaya’nın yazdıkları sebebiyle her zaman bedel ödemeyi göze aldığını belirten Karahasanoğlu, “O, sözlerini eğip bükmeden haykıran, ümmetin derdiyle dertlenen, mazlumların gür sesi olan cesur bir kalemdi” dedi. Hasan Karakaya’nın sadece bir gazeteci değil, hakikati savunmayı hayatının merkezine koymuş bir dava adamı olduğunu dile getiren Karahasanoğlu, “Hiçbir zaman yazdıklarından pişmanlık duymadı. Çünkü savunduğu şey haktı, hakikatti” ifadelerini kullandı. Konuşmasında 28 Şubat sürecine de değinen Karahasanoğlu, o dönemde birçok yazarın korku ve baskılar nedeniyle sessiz kaldığını hatırlatarak, Hasan Karakaya’nın ise bu anlayıştan tamamen uzak durduğunu söyledi. Karahasanoğlu, “Tarafsızlık adı altında suya sabuna dokunmayanların aksine Hasan Karakaya, kendi hür düşüncesini cesurca köşesine taşıdı” diye konuştu.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in gençliğe hitabından alıntı yapan Karahasanoğlu, Hasan Karakaya’nın bu ruhla hareket ettiğini belirterek, “Kim var denildiğinde sağa sola bakmadan ‘ben varım’ diyebilen bir duruşun sahibiydi” dedi.

Bedel ödedi ama geri adım atmadı

Hasan Karakaya’nın yazıları nedeniyle defalarca gözaltına alındığını, tutuklandığını ve cezaevine konulduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, “Çıktı ve kaldığı yerden yazmaya devam etti. Çünkü onun hesabı insanlara değil, Cenab-ı Allah’adı” şeklinde konuştu.

Merhum Karakaya’nın çalışma disiplinine de değinen Karahasanoğlu, gece yarılarına kadar gazete için çalıştığını, yazılarını bilgisayar yerine el yazısıyla kaleme aldığını anlattı. Karahasanoğlu, “Ailesini ihmal ettiği zamanlar olmuştur belki ama onun için mesele vatandı, milletti, değerlerimizdi” dedi.

“Sövene dilsiz, vurana elsiz olmayacağız”

Hasan Karakaya’nın zaman zaman “ağzı bozuk” olmakla itham edildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, merhum yazarın bu eleştirilere karşı “Sövene dilsiz, vurana elsiz olmayacağız” sözleriyle cevap verdiğini aktardı. Karahasanoğlu, “Akit’i Akit yapan da işte bu değerlerdir” ifadelerini kullandı.

Akit Medya Grubu’nun yayın çizgisine de vurgu yapan Karahasanoğlu, grubun ulusal düzeyde bağımsız, bağlantısız ve güdümsüz bir anlayışla yayın hayatını sürdürdüğünü ve bu duruştan taviz vermeyeceğini belirtti.

GENÇLERE NASİHAT

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Karahasanoğlu, Hasan Karakaya’nın sık sık dile getirdiği bir öğüdü hatırlattı: “Ne iş yaparsanız yapın, en iyisini yapmaya çalışın.” Gençlere eğitim hayatlarını en iyi şekilde tamamlamaları tavsiyesinde bulunan Karahasanoğlu, “Hangi makamda, hangi mevkide olursanız olun, yaptığınız işi en iyi yapan siz olun” dedi.

HASAN KARAKAYA HERKESİN ABİSİYDİ

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, merhum usta yazar Hasan Karakaya’nın vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında dikkat çeken bir konuşma yaptı. Alan, Hasan Karakaya’nın sadece güçlü bir gazeteci değil, aynı zamanda büyük bir irade ve ahlâk sahibi bir dava adamı olduğunu vurguladı. Hasan Karakaya’nın kendisine yapılan milletvekilliği teklifini bilinçli bir tercihle reddettiğini anlatan Alan, “Vekil olsaydı yüzlerce isimden biri olacaktı. Ama o ‘Hasan abi’ olmayı seçti” dedi. Bu duruşun öneminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Düşünce dünyamı şekillendiren iki isimden biri Hasan Karakaya’dır” sözleriyle ortaya çıktığını vurguladı.

İmam Hatipliler ve İHH vurgusu

Konuşmasında İmam Hatipli gençlere de seslenen Murat Alan, Hasan Karakaya’nın ilk yazılarından birinin “İHH’liler üvey evlat mı?” başlığını taşıdığını hatırlattı. O dönemde dindar kesimlere biçilen dar kalıplara karşı Karakaya’nın güçlü bir itiraz ortaya koyduğunu belirten Alan, “İmamlık, ölü yıkamak büyük bir şereftir ama sizi sadece bunlarla sınırlamak istediler. Oysa bu ülkede imam hatip mezunları cumhurbaşkanı oldu” dedi.

Diyanet’in 15 Temmuz gecesindeki rolüne de değinen Alan, okunan ezan ve salaların milletin direnişini motive ettiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Murat Alan, “Siz sadece ölü yıkamakla sorumlu değilsiniz. Ölü de yıkayacaksınız, namaz da kıldıracaksınız ama aynı zamanda bu ülkeye de imamlık yapacaksınız” ifadelerini kullandı.

HASAN KARAKAYA HER ZAMAN OKUNMASI GEREKEN BİR YAZAR

28 Şubat sürecinde Hasan Karakaya ve arkadaşlarına yönelik kurulan kumpaslara değinen gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş, “Hasan Karakaya’yı ve bazı arkadaşlarımızı örgüt üyesi gibi göstermeye çalıştılar ama Cenab-ı Hak yüzlerine gözlerine bulaştırdı. O kumpaslar çöktü” ifadelerini kullandı. Akit ve Vakit gazetelerinin zor şartlar altında yayın hayatını sürdürdüğünü hatırlatan Kızıltaş, her isim değişikliğinin ve her dönemin Hasan Karakaya’nın merkezinde olduğu büyük mücadelelerin sonucu olduğunu vurguladı. Hasan Karakaya’nın vefatından önce birlikte çıktıkları Mekke ve Medine yolculuğuna da değinen Kızıltaş, Karakaya’nın ibadete olan düşkünlüğünü ve son anlarını duygu dolu ifadelerle anlattı. Karakaya’nın Medine’de rahatsızlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat hastaneye geldiğini aktaran Kızıltaş, “Cumhurbaşkanımızın Hasan Karakaya’ya olan sevgisi ve vefası, o gece hepimize bir kez daha gösterildi” diye konuştu. Hasan Karakaya’nın üslubuyla ilgili eleştirilere de değinen Kızıltaş, “Hak edene hak ettiği dilden cevap vermeyi bilirdi. Dili ve kalemi son derece güçlüydü. Bu yönüyle de savrulmayan, durduğu yeri kaybetmeyen bir gazeteciydi” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Ekrem Kızıltaş, Hasan Karakaya’nın yazılarının bugün de okunması gerektiğini vurgulayarak, “Onun kaleminden Türkiye’nin yakın tarihini ve verilen mücadeleyi görmek mümkündür” dedi Kızıltaş, imam hatipli ve TÜGVA’lı gençlere “Hasan Karakaya gibi cesur olun. Hasan Karakaya gibi dik durun. Karakaya’nın hayatını anlatan Ayna adlı kitabı da başucunuzda bulundurun.” nasihatında bulundu.

HASAN KARAKAYA KARANLIK DÖNEMLERDE MAZLUMLARIN SESİ OLDU

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, usta gazeteci Hasan Karakaya’nın anma programında yaptığı konuşmada, merhum yazarın cesur mücadelesine ve zor dönemlerde ortaya koyduğu duruşa dikkat çekti. Öğrencilik yıllarından itibaren Hasan Karakaya’nın öncülük ettiği yayınları takip ettiklerini belirten Yıldız, Cuma Dergisi ile başlayan fikrî serüvenin kendileri için önemli bir mektep olduğunu söyledi. 28 Şubat sürecinde yaşanan zulümlere değinen Yıldız, Hasan Karakaya’nın, Mustafa Karahasanoğlu’nun ve Akit Medya Grubu’nun baskı ve tehditlere rağmen hakikati haykırdığını vurguladı. “İyi günlerde herkes konuşur ama karanlık ve baskıcı dönemlerde mazlumların sesi olmak cesur insanların işidir” diyen Yıldız, Hasan Karakaya’nın bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiğini ifade etti. Ali Yıldız, Memur-Sen ve Diyanet-Sen camiası adına Akit Medya Grubu’na taziyelerini ileterek, “Hasan Karakaya’ya Allah’tan rahmet, mağfiret diliyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.

HASAN KARAKAYA’YI TANIYIP DA SEVMEYEN YOKTU

Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya’yı anma programında yaptığı konuşmada, Karakaya’nın insani yönüne ve mütevazı kişiliğine dikkat çekti. 2004 yılında Akit Gazetesi’nde göreve başladığını belirten Zekeriya Say, Anadolu’yu dolaştığı dönemlerde Hasan Karakaya’ya duyulan büyük sevgiye bizzat şahit olduğunu ifade ederek, “Gittiğimiz her yerde Akit denildiğinde Hasan Karakaya akla gelirdi. Kurumumuzla tamamen özdeşleşmiş bir isimdi” dedi. Hasan Karakaya’nın makamına rağmen son derece mütevazı bir hayat yaşadığını vurgulayan Say, lüks ve gösterişten uzak duruşunu örneklerle anlattı. Karakaya’nın çalışkanlığına, okuyucularla birebir ilgilenmesine ve hata yaptığında özür dilemekten çekinmeyen ahlakına da dikkat çekti. “Hasan Karakaya’yı tanıyıp da sevmeyen yoktu” diyen Zekeriya Say, özellikle gençlere merhum gazetecinin yazılarını okumaları ve eserlerini incelemeleri tavsiyesinde bulundu. Konuşmasını, “Bu anma programı boşuna yapılmadı. Hasan Karakaya gerçekten çok önemli ve yeri doldurulamayan bir insandı” sözleriyle tamamladı.

HASAN KARAKAYA GENÇLER İÇİN GÜÇLÜ BİR ROL MODELDİ

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, usta gazeteci Hasan Karakaya’yı anma programında yaptığı kısa konuşmada, merhum yazarın özellikle gençler için önemli bir rol model olduğuna dikkat çekti.

Hasan Karakaya’nın hayatının ve yazılarının okunmasının gençlere büyük katkı sağlayacağını belirten Çıkrıkçı, “Onun kalemi birçok insan için güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Hatta bir gencin, ‘Diğerleri beni kesmiyor’ diyerek Akit’i okuma sebebini Hasan Karakaya’nın yazılarıyla açıklaması bunun en somut göstergesidir” dedi.

Üstat Necip Fazıl’ın “Öz vatanında garipsin, öz vatanında parya” sözünü hatırlatan Emin Çıkrıkçı, Hasan Karakaya’nın, bu topraklarda kendilerini yabancı gören anlayışlara karşı vatanın ve milletin gerçek sahiplerinin kim olduğunu kararlı bir duruşla savunan usta bir kalem olduğunu vurguladı.