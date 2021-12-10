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Medya Sözde emekçiler ‘fabrikatörlerin’ sözcüsü oldu! Maskeleri düşüren tablo
Medya

Sözde emekçiler ‘fabrikatörlerin’ sözcüsü oldu! Maskeleri düşüren tablo

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında sözde emekçi gazetesi olan Evrensel'in 'Son stenti taktık' haberi ele alındı. Programda 2009 yılında Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fiyatlarında fabrikatörlere baskı yaparak yaptığı indirimler gösterilirken, bu haberi yapanların bütün dertlerinin bu tabloyu değiştirmek olduğu belirtildi. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Evrensel'in haberine tepki göstererek "emekçi gazetesi fabrikatörlerin sözcülüğünü yapıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 13:01:00 -

Sözde emekçilerin gazetesi olan Evrensel, bugün yayınladığı bir haberde döviz kurunda yaşanan yükselişten dolayı hastanelerde malzeme bulunamadığını, ameliyatların durdurulduğunu hatta stentin takıldığını, gelecek hastaya müdahale bile edilemeyeceğini yazdı. Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında ise olayın perde arkası aralandı.

Bütün dertleri bu

Programda 2009 yılında Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fabrikalarına rest çekerek fiyatların fahiş olduğunu ve yeni fiyatların belirlendiği liste gösterildi. Listede çok sayıda ilaçta yüzde 50-60'lara varan indirimler yaşandığı görüldü. Bu açıklamaları ve bu haberleri yapanların bütün dertlerinin bu tabloda yapılan indirimlerden kaynaklandığını belirten Murat Alan, Sağlık Bakanlığı'nın elinin zayıflatılmak istendiğini söyledi. Tablo üzerine konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise "Son stenti taktık, başka stent yok elimizde. Gelecek olan hastaya stent takamayacağız. Dolayısıyla acilen siz ne istiyorlarsa 1 liralık şeye 10 lira bile deseler alın yollayın diye emekçi gazetesi fabrikatörlerin sözcülüğünü yapıyor" dedi.

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