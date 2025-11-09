  • İSTANBUL
Gündem "Sözde akademisyen kılıklı" diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP'li isme verdi veriştirdi
Gündem

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
"Sözde akademisyen kılıklı" diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP yönetimini ve İmamoğlu’nu savunan bir akademisyene isim vermeden çok sert sözlerle yüklendi.

CHP’de art arda patlayan iç çekişmeler, parti yönetimini adeta kilitledi. Yolsuzluk iddialarıyla anılan bazı belediye başkanlarının desteklediği çevrelerin, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almasıyla tartışmalar farklı bir boyuta taşındı. Tarafların karşılıklı suçlamaları, parti içindeki rant paylaşımı ve güç kavgasını bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyuna yansıyan iddiaların arkasının geleceği ve yeni ifşaatların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

İmamoğlu-Özel cephesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisinin kirasının kim tarafından ödendiğini sorguluyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise belediyelerde dönen yolsuzluk skandallarıyla karşılık veriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, belediye kaynaklarının lüks hayat için nasıl çarçur edildiğini gözler önüne serdi.

CHP’li Barış Yarkadaş, isim vermeden bazı belediye başkanlarının eşlerinin lüks düşkünlüğünü ve müteahhitlerle para ilişkisini gündeme taşıdı. Kişisel lüks taleplerin ‘belediye müteahhitlerine’ fatura edilerek karşılandığını, yurt dışındna defalarca jakuzi sipariş ettirildiğini kaydetti.

Barış Yarkadaş, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun savcılık ifadesine atıf yaptığı diğer ithamında, yurt dışına akan paralara getirilen komik savunmalara vurgu yaptı.

DERS: CHP’Lİ BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Barış Yarkadaş, şunları söyledi:

Kemal Bey’in (Kılıçdaroğlu) ofisinin peşine düşmüşsünüz... Size ders veriyorum, bu gece buna çalışın.

O çok övdüğünüz belediye başkanlarının eşi, acaba yeni yaptırdığı evine üç tane jakuzi getirtti mi İtalya’dan? İtalyan dergilerine bakıp, belediye müteahhitine fotoğrafını çekip ‘Ya geçen İtalya’dan geleni beğenmedim, bunu getirt’ dedi mi? O jakuzi geldi mi evine? Onu da beğenmeyip başka bir dergide gördüğü jakuziyi getirtti mi belediye müteahhitine?

Sözde akademisyen kılıklı...                  

Belediye başkanının oğlu (Selim İmamoğlu’nun savcılık ifadesi) ‘teknem var’ diyor onu sormuyorsun. 700 bin dolar (yaklaşık 22 milyon TL) Avrupa’ya götürüyor, ‘Annem’in verdiği harçlıktan biriktirdim diyor’ onu sormuyorsun, ahlaksız... Bana her şeyi burada konuşturuyorsun... Düşmüşsün Kemal Bey kira veriyor mu vermiyor mu... Biz veriyoruz kirasını. Biz yoldaşları aramızda topluyoruz, gönderiyoruz. Ahlaksız... Belediyeden ihale alıp kira mı ödüyoruz biz? Belediyenin müteahhitiyle kafede buluşup para alıp kira mı ödüyoruz?

