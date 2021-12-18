Sözcü'nün yavrusu babasını solladı! İğrençliklerine Şener Şen'i alet ettiler
Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesi, bugün yayınladığı iğrenç manşeti ile "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaptı. Haberine Şener Şen'i de alet eden Korkusuz, yanlış rakamlar vererek kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.
Yeniakit.com.tr
Sözcü'nün yavrusu Korkusuz, babasını sollayarak, manşetinden "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaptı.
Haber dilinden uzak iğrenç ifadeler!
Haberde Şener Şen'in çıplak bir pozunu kullanan Korkusuz, "Döviz soydu, zamlar soydu, halkın üstünde bir donu kaldı." şeklinde haber dilinden uzak bir iğrençliğe imza attı.
2,50 lira olan ekmek fiyatını 3,5, 16,40 lira olan dolar fiyatını 17,20, 18.45 lira olan Euro'yu 19,30 lira yazan Korkusuz, ev kirası fiyatını da kabartarak 5 bin lira yapıp, kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.