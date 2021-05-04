Sözcü'nün yalanına Bakan Muş'tan tokat gibi cevap!
“Ciro kaybı desteği için başvuruda bulunan Cem Emre Akıncı’ya 4 lira 63 kuruş yatırıldığına” dair iddialar ile ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3 bin + 4.63 lira ödeme yapıldığını kaydetti.
Aydın Kuşadası’nda annesinin adına kayıtlı restoranı işleten Cem Emre Akıncı, gelir kaybı desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunduğunu, bu başvuru üzerine annesinin banka hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığını iddia etmişti.
Söz konusu haber Sözcü gazetesi tarafından da şişirilerek servis edilmişti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu konuda Twitter sayfasında açıklama yaptı. Bakan Muş, açıklamasında şunları kaydetti:
“Bilgi yanlışlığını düzeltelim: Gelir kaybı desteğinden hak edilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır.”