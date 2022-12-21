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Medya Sözcü'nün soyadını gizleyen yazarına bak sen! Hadi oradan be
Medya

Sözcü'nün soyadını gizleyen yazarına bak sen! Hadi oradan be

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, fıkralara konu olacak durumunu görmezden gelip, Türkiye ekonomisinin durumunun fıkralık olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 10:58:00 -
Sözcü'nün soyadını gizleyen yazarına bak sen! Hadi oradan be

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, fıkralara konu olacak durumunu görmezden gelip, Türkiye ekonomisinin durumunun fıkralık olduğunu savundu. 

Sözcü gazetesinde köşe dolduran Muratoğlu, "Namık Kemal fıkrası gibi ekonomi" başlıklı yazısında "Yıllarca Türk Lirası'nı değerli tutma politikası uyguladık. Tıpkı bugün yaptığımız gibi… Aklımız sıra bu sayede ekonomi “iyi” görünecekti.

Türk Lirası değerli olunca küçük ve orta ölçekli yerli ara malı üreticileri ucuz ithal girdiyle rekabet edemedi. Ya kapandı ya onlar da ithalatçı oldu ya da yabancıya satıldı. Bize işin kabası kaldı.

(...) Fıkra gibi valla… (...)"  herzelerini yumurtladı. 

 

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