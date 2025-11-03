Sözcü’nün rahatsızlığı ders olacak cinsten! ‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyen gençler iyi izleyin...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuşmasına ‘Katil ABD, işbirlikçi AKP’ sloganları atan aralarında Anadolu Gençlik Derneği gençlerinin de aralarında yer aldığı genç gruplara ‘iyi dinlemeleri’ çağrısında bulunarak başladı ve CHP’nin fonladığı Sözcü Gazetesi’nin Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye ziyareti ile ilgili yaptığı haberi gösterdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi: “Her birine çağrıda bulunuyorum. Şimdi Sözcü Gazetesi diyor ki şansölye geldi, bavul da taşıyordu. Beyefendinin maaşını söyleyelim de arkadaşlar bavul taşıyan adamın nasıl bir milyoner olduğunu öğrensin. İkin tane villasını olduğunu Almanya'da değişik yerlerde ve yıllık maaşının 400.000 dolar, aylık maaşının da 1.600.000 lira olduğunu hatırlatalım. Ondan sonra mütevaziliği falan sonra konuşuruz. Şimdi bu beyefendi gelmiş, bize Avrupa Birliği'ne üye olmamız için imkanlar sunacakmış. Tayyip Erdoğan ne yapmış? Gazze'deki soykırımı görmezden gelmemiş."

SÖYLEMEMESİ Mİ GEREKİRDİ

"Şimdi adamın gözünün içine soka soka bunu hatırlatırsak, adam da bize Avrupa Birliği'nin kapısını açacak olan bavuldaki belgeleri çıkartıp vermezmiş. Ama Erdoğan herhangi bir çekinme göstermemiş, gözünün içine bakarak "Almanya, görmüyor musunuz?" diye haykırmış. Milli Gazete ertesi günü gördü mü? Bu haykırışı görmedi. Karar Gazetesi gördü mü? İşte kadarcık gördü, orada da kılçıklık yaptı. ‘Türkiye'de hukuk yok, Ekrem İmamoğlu falan’ dedi. Diğer gazeteler, muhafazakar Yeni Asya gördü mü? Şimdi siz birinci sayfadan gösterdiniz. Arkadaşlar iç sayfadan. Esas dert bakın ne? Esas dert Merz, Almanya'nın Başbakanı AB üyeliği için gelmişti, bütün fırsatı teptik. Ne için teptik? O nerede var? Nerede var? Arayalım, şimdi bakalım. Ne olmuş da elimizin tersiyle itmişiz. Ya var mı Gazze? Gazze, Gazze arıyorum. Niçin teptik? Göremiyorum. Resmi törenle karşılanan Alman Başbakanı Merz'in karşısına olmayan kriterler çıkarıldı. Soykırım vesaire vesaire vesaire. Soykırımı nasıl siz desteklersiniz ya? Nasıl silah satarsınız ya? Görmüyor musunuz ya? Gazzelilerin elinde silah yok, bomba yok, nükleer silah yok diye Merz'in karşısında Tayyip Erdoğan söylüyor. Söylememesi mi gerekirdi?"

KALDI Kİ BU DA YALAN

"Saadet Partililere soruyorum. Gelecek Partililere soruyorum. Ahmet Davutoğlu'nun kendisine soruyorum. Ya insan olan, vicdanı olan her bir insana soruyorum. Tayyip Erdoğan yürekli bir şekilde "Batsın sizin Avrupa Birliği üyeliğiniz!" demiş. Fatih Erbakan'a soruyorum ya, Fatih Erbakan hem Avrupa Birliği'ne karşı hem de Gazze'ye sahip çıkan bir siyasi lider. "Helal olsun Tayyip Erdoğan'a!" dedi mi? Bugünden sonra diyecek mi? Şimdi öyle bir noktadayız ki Karar Gazetesi'nde Mehmet Ocak'tan, hafız bu adam, AKP eski milletvekili. Diyor ki, "Toparlan, Avrupa Birliği'ne girmiyoruz!" "Toparlan beyler, Avrupa Birliği'ne girmiyoruz. Gazze'ye sahip çıkacakmış Tayyip Erdoğan, bunun yüzünden Merzi kızdırdı. Artık Merz de bavulunu açıp da o Avrupa Birliği üyeliğini bize sunmaktan vazgeçti. Sen benim karşımda kalkıp soykırımı hatırlattın, İsrail'e sattığımız silahları hatırlattın. Ben de seni Avrupa Birliği'ne almıyorum... Kaldı ki, bu da yalan da. Yani Merz'in kaç defa "Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinden yanayız” dedi. Bunu da Trump kulağına üflemiş büyük ihtimalle. Çünkü Almanya'da Trump'ın adamı diye bilinen bir isim, Merz. Trump kulağına üflemiş olmalı ki Trump da teşekkür etti, Türkiye'nin önemini belirtti, Gazze'deki barış, ateşkesi için diyerekten Merz de tekrar tekrar söyledi ama ben hayretler içinde kalıyorum. "Toparlan, Avrupa Birliği'ne girmiyoruz" Eğer gerçekten böyle bir şey varsa, ne için giremiyoruz? Gazze yüzünden!"