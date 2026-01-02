Eksi 13 derecede tarihi yemin: New York’ta Mamdani dönemi resmen başladı!

New York’un 34 yaşındaki yeni lideri Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde City Hall (Belediye Binası) bahçesinde düzenlenen dev bir törenle halkın huzuruna çıktı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı törende Mamdani, büyükannesinden kalan Kur'an-ı Kerim’e el basarak yeminini tekrarladı.

SANDERS VE AOC’DEN TAM DESTEK

Törende konuşan Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Mamdani’nin "korku yerine cesareti" seçtiğini belirterek kentin son yarım yüzyıldaki ilk göçmen başkanı olduğunu vurguladı. Yemin metnini tekrarlatan Senatör Bernie Sanders ise "Zenginlerin vergisini istemek radikal değil, doğru olandır" sözleriyle kalabalıktan büyük alkış aldı. İmam Halid Latif’in duaları ve farklı dinlerden temsilcilerin katılımıyla dinlerarası dayanışma mesajı verildi.

"CESUR ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

Yemin sonrası kalabalığa seslenen Mamdani, büyük devlet döneminin bittiğini savunanlara meydan okuyarak, belediyenin New Yorkluların yaşamını iyileştirmek için tüm gücünü kullanacağını duyurdu. Gece yarısı terk edilmiş bir metro istasyonunda yemin ederek tarihe geçen Mamdani, halka açık törenin ardından ilk gününü bir "mahalle partisi" ile kutladı. Şehir içi otobüsleri ücretsiz yapma vaadiyle bilinen genç başkan, tören alanına eşi Rama Duwaji ile birlikte taksiyle gelerek mütevazı bir başlangıç yaptı.