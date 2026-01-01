  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hızlı trenle Avrupa artık kapı komşusu! Türkiye'nin vizyon projesinde sona gelindi

Cevdet Yılmaz'dan ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’ mesajı: İstanbul’un sesi dünyayı sardı!

Evlilik Kredisi Yaş Sınırı Nedir, Başvuru Nasıl Yapılır?

"Filistin'i unutmuyoruz" dediler! 520 bin kişi Galata Köprüsü'ne akın etti

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var
Dünya Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…
Dünya

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

ABD basını, Trump'ın 7 Avrupa lideri ve Zelenski ile yaptığı barış görüşmesini bir anda yarıda keserek Ukraynalı kadınların güzelliğinden bahsettiğini ve telefonunu çıkarıp Zelenski'yi Ukrayna güzeliyle konuşturduğunu yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve yedi Avrupalı lider ile ağustos ayında yaptığı bir görüşmede konuşulanlar ABD basınına yansıdı.

New York Times'ın haberine göre 79 yaşındaki ABD lideri, görüşmeyi bir anda yarıda keserek Ukraynalı kadınların ne kadar güzel olduğundan dem vurdu.

Trump, ardından telefonunu çıkararak ABD'li iş insanı Phil Ruffin vasıtasıyla Ukrayna Güzeli Oleksandra Nikolayenko'yu Zelenski'yle konuşturdu. 10-15 dakikalık telefon konuşması, Ukraynaca gerçekleşti ve odadaki herkes Zelenski'yi dinledi.

AMACI NEYDİ?

Odada bulunan bir ABD'li yetkili, Trump'ın hamleyi ortamı yumuşatmak için yaptığını belirterek, herkesin güldüğünü ve bunun insani bir bağ kurduğunu söyledi.

ABD basınına göre geçen sene göreve başlayan Trump, ilk aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı daha ılımlıydı. Öyle ki, şubat ayında Zelenski ile Oval Ofis'te görüşen Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance, kameralar karşısında Zelenski ile kavga edecek kadar ileriye gitti. Ancak, ilerleyen aylarda Zelenski Trump’ın suyuna gittikçe bağlar güçlendirdi.

Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"
Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"

Gündem

Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"

Orta Doğu’da savaş tamtamları: Trump ve Netanyahu’dan İran kararı!
Orta Doğu’da savaş tamtamları: Trump ve Netanyahu’dan İran kararı!

Dünya

Orta Doğu’da savaş tamtamları: Trump ve Netanyahu’dan İran kararı!

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor
Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

Yerel

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!
Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

Gündem

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23