Sözcü’nün kalemşöründen “Hadi oradan” dedirten yazı! Erbakan'a iftira atılırken neredeydin be adam

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çektiği Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar'a bir övgü de Saygı Öztürk'ten geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Öztürk, 28 Şubat sürecinde sözde irtica ile mücadele adı altında yürütülen cunta faaliyetlerinin emirlerini dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’dan aldıkları iftirasında bulunan Avar'a methiyeler düzdüğü yazısında, Avar'ın "haksızlığı duyurmak için kendini feda ettiğini" ileri sürdü.

Öztürk, yazısında Vural Avar'ın eşi Tuna Avar'ın “Vatanına, milletine hizmetten başka bir şeyi olmayan insanlara bu büyük zulüm yapılmamalıydı” sözlerine de yer vererek algı operasyonuna girişti.