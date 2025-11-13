Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı

  • İSTANBUL
23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı

Borsa, Ekrem’in suç işlediğini satın almış! 142 ayrı suçtan cezalandırılmasına tepki yok ama…

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor
Siyaset

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de binanın yıkılmasıyla ilişkilendirildiğini belirterek, "Size yakışan tek şey hırsızları aklamak ve yolsuzlukları perdelemektir. Kin ve nefretinizde boğulun" sözleriyle müfteri Sözcü ve Korkusuz'a tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafı Kocaeli’de çıkan fabrika yangınıyla ilişkilendiren Sözcü ve Korkusuz'a yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İtibar suikastlarınızla, iftiralarınızla, adi yakıştırmalarınızla bizi ne bugün teslim alabildiniz ne de yarın alabileceksiniz. İşbirlikçisi olduğunuz hırsızların yolsuzluklarını, yetim hakkına uzanan kirli düzenlerini örtmek için tam zamanlı suç ortaklığı yapıyorsunuz. İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafı, Kocaeli’nde yaşanan elim olayla ilişkilendirmek namussuzluğun da, haysiyetsizliğin de dik alasıdır. Üstelik ortada tüm çıplaklığıyla duran para kuleleri fotoğraflarını ve iddianamede bantlana bantlana saklanan skandalları, yolsuzlukları yok sayıp, bir programda çekilmiş kareye sarılmanız gerçeği değil, kendi kirli senaryonuzu yazdığınızı bir kez daha göstermektedir. Eğer o fotoğraflarda benimle ilgili en ufak bir bağ bulabilseydiniz, işbirlikçilerinizle birlikte beni Taksim Meydanı’nda sallandırırdınız. Bulamadınız. Çünkü yok. Çünkü müfterisiniz. Hangi güç odaklarıyla, hangi menfaat ilişkileriyle yol yürürseniz yürüyün iftiralarınızın ve suikastlarınızın hesabını ne bu dünyada ne de öteki dünyada verebileceksiniz. Siz, bugün olduğu gibi yarın da müfteri gazeteler ve müfteri gazeteciler olarak anılacaksınız. Size yakışan tek şey hırsızları aklamak ve yolsuzlukları perdelemektir. Kin ve nefretinizde boğulun.

 

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci ..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!
Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Türkiye’nin Suriye ve Gazze’deki etkinliğini kaleme alan Yahudi Prof. Kobi Michael, İsrael Hayom gazetesindeki köşesinde çarpıcı ifadeler ku..
