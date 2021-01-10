Sözcü'nün Ayasofya ile ilgili rezaletini savundu: İşte Kılıçdaroğlu'nun 'basın özgürlüğü'nden anladığı!

10 Ocak Gazeteciler günü sebebi ile basın mensupları ile biraraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '2020 torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' başlıklı manşet haberinde 'Temmuz 2020: Ayasofya açıldı' ara başlığı ile Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışını felaket olarak değerlendiren Sözcü'ye sahip çıkarken, "Bir dikta yönetiminde direnen medyamız var. 12 Eylül askeri darbesinde bile bu kadarını görmemiştik." diyerek basın özgürlüğü değerlendirmesi yaptı. Kılıçdaroğlu bir yandan basın özgürlüğü yok deyip diğer yandan da milletin manevi değerlerine hakaret eden bir habere destek verince basın özgürlüğünden ne anladığını da gözler önüne serdi.

Milli ve manevi değerleri hedef alanlara destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki hafta Sözcü'nün skandal manşetinin hatırlatıldığı soruya, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın." diyerek Ayasofya-i Kebir Camii'ne ilişkin habere tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın cevabı ile birlikte vatandaşların milli ve manevi duygularını da hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, 'ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayın, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün."

Manevi değerleri hedef almak ona göre 'basın özgürlüğü'

Açıklamaları ile milli ve manevi duyguların hedef alınmasını basın özgürlüğü kapsamında değerlendiren Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarı tarafından basın özgürlüğünün kısıtlandığı safsatasını öne sürdü. Öte yandan yine dini değerlere hakaret eden Tele-1'in ekran karartma cezasına ilişkin de eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkenin sözde Cumhurbaşkanının bu sözleri bizim cumhuriyet tarihinde bir ilktir ve 21. yüzyılda söylenmiştir. Yine gerçekleri anlatan televizyon kanallarına 10 gün karartma 54 yaptırım cezası uygulanıyorsa oturup düşünmemiz lazım." diyerek milletin iradesi ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin sözler sarfetti.

Akıllara Gürsel Tekin geldi!

Kendince 10 maddelik basın özgürlüğü yol haritası çizen Kılıçdaroğlu'nun sözleri; Gürsel Tekin'in, "İktidara geldiğimizde AK Parti'ye yakın tüm gazete ve televizyonları kapatacağız." açıklamasını akıllara getirdi.