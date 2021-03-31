Sözcü’nün “AKP teşkilatı çaycısına kadar aşı yaptırdı” haberi yalanlandı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Sözcü’de yer alan “AKP teşkilatı çaycısına kadar aşı yaptırdı” başlıklı habere ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklama yaptı.

Sözcü sürekli yalan haberle gündeme geliyor

Sürekli yalan ve algı haberleriyle okuyucunun aklıyla dalga geçen Sözcü, İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu’nun, “AK Parti Afyonkarahisar il teşkilatı aşının ilk geldiği zamanlarda çaycılarına kadar aşı yaptırdılar. Ben bunu ismini vermek istemeyen üst düzey bir sağlık çalışanından duydum" şeklindeki iddiasını “AKP teşkilatı çaycısına kadar aşı yaptırdı” olarak duyurdu.

AK Parti, İP’li başkanı ve Sözcü’yü ispata davet etti

İyi Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ve Sözcü’yü ispata davet eden AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay, şöyle konuştu:

“AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte personelin de covid-19 aşısı olduğunu iddia etmiş ve bir duyuma dayandırmıştır. Söz konusu duyuma dayalı iddia, hiçbir somut öğe içermeyeceği gibi muhatabımız, hukuktaki bir kaide olan ‘Müddei iddiasını ispatla mükelleftir’ ifadesinin karşılığını vermek durumundadır. Bununla birlikte muhatabımızı, mesnetsiz iddia ve iftirayı kendisine açıklayan söz konusu sağlık çalışanının da adını açıklamaya davet ediyorum. Ne şahsım ne AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve ne de AK Parti personelimiz kesinlikle covid-19 aşısı olmamıştır.”

“Gecesini gündüzünü katan sağlık çalışanlarını zan altında bıraktı”

“Uygunsuz bir dille yapılan bu açıklama maalesef son zamanlarda oluşan birlik ve beraberlik ruhuna zarar verdiği gibi, il yönetim kurulu üyelerimiz ve personelimizi de rencide etmiştir.” diyen Hüseyin Ceylan Uluçay, “Basına yansıyan haberler de pandemi ile mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarını zan altında bırakmıştır.” açıklamasında bulundu.

“Özür dilemeye davet ediyorum”

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Medya önünde yapılan açıklamaların somut delillere dayandırılarak yapılması gerektiği, ispatı olmayan, somut bir delil içermeyen, duyuma dayalı ve iddiadan ibaret olan açıklamaların yapılması kişileri toplum önünde mahcup ve mağdur duruma düşüreceği son yaşanan olayda açık bir şekilde görülmüştür. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay olarak, İYİ Parti İl Başkanı Sayın Muhammet Mısırlıoğlu’nu kamuoyu önünde yaptığı açıklamadan dolayı yine aynı şekilde kamuoyu önünde şahsım, il yönetim kurulu üyelerim, personelimiz ve özellikle zan altında sağlık personeli adına özür dilemeye davet ediyor, yasal haklarımızı gizli tutacağımızı ifade ediyorum.”