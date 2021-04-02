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Medya Sözcü'den yaptığı zamma kılıf! 'Zorunlu ayarlama'
Medya

Sözcü'den yaptığı zamma kılıf! 'Zorunlu ayarlama'

Sözcü gazetesi bugün yaptığı küçük bir haberle gazetenin satış fiyatının 2 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Yaptığı zamma kılıf bulmaya çaşışan Sözcü, haberde 'zam' yerine 'Zorunlu ayarlama' başlığını seçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 14:04:00 - 2021-04-02 14:16:05
Sözcü'den yaptığı zamma kılıf! 'Zorunlu ayarlama'

Sözcü gazetesi bugün yaptığı bir haberle gazete fiyatına zam yaptığını duyurdu. Bugüne kadar 1,75 TL'den satılan Sözcü gazetesi, bugünden itibaren 2 TL'ye satılacak. Sözcü yaptığı bu anlamsız zamma kılıf bulmak için şekilden şekile girdi.

Zam değil, zorunlu ayarlama

Sözcü gazetesi zammı, ithal kağıtın dünya piyasasındaki fiyat artışı ile mürekkep ve kalıp fiyatlarındaki döviz endeksli artışa bağladı. Yaptığı 25 kuruşluk fiyat artışına 'Zam' demek yerine 'zorunlu ayarlama' başlığını kullanan Sözcü gazetesi, bugünden itibaren 1,75 TL yerine 2 TL'ye satılacak.

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Yorumlar

angarali

başkası yapsa ortalığı ayağa kaldırırlar kendilerine gelince fiyat ayarlaması öylemi chpkk kılar sizi
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osman

en çok satan gazete.5 tl olsa da satar.siz derdinize yanın.
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