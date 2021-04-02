Sözcü'den yaptığı zamma kılıf! 'Zorunlu ayarlama'

Sözcü gazetesi bugün yaptığı bir haberle gazete fiyatına zam yaptığını duyurdu. Bugüne kadar 1,75 TL'den satılan Sözcü gazetesi, bugünden itibaren 2 TL'ye satılacak. Sözcü yaptığı bu anlamsız zamma kılıf bulmak için şekilden şekile girdi.

Zam değil, zorunlu ayarlama

Sözcü gazetesi zammı, ithal kağıtın dünya piyasasındaki fiyat artışı ile mürekkep ve kalıp fiyatlarındaki döviz endeksli artışa bağladı. Yaptığı 25 kuruşluk fiyat artışına 'Zam' demek yerine 'zorunlu ayarlama' başlığını kullanan Sözcü gazetesi, bugünden itibaren 1,75 TL yerine 2 TL'ye satılacak.