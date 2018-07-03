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Sözcü’den ‘Silivri’den AK Parti çıktı’ yalanı

Milli irade düşmanlığında çığır açan Sözcü Gazetesi’nin bir yalanı daha elinde patladı.

03 Temmuz 2018 Salı 10:02
Sözcü’den ‘Silivri’den AK Parti çıktı’ yalanı

HABER MERKEZİ

Sözcü Gazetesi’nin dünkü manşetinde, “Silivri’den en çok oy HDP’ye ve AKP’ye çıktı” haberine yer veren gazetenin okuyucularına yine yanlış bilgileri aktardığının ortaya çıkması uzun sürmedi.
Sözcü’nün yalan ve dezenformasyon içeren haberinin aksine Silivri Cezaevi’nde en çok oyun CHP’nin başını çektiği Millet İttifakı’na gittiği belirlendi.
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda HDP oyların yüzde 48.16’sını alırken, Millet İttifakına çıkan oy oranı yüzde 46.32 oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:02
  1. Sözcü Gazetesi
  2. Silivri
  3. HDP
  4. AK Parti
  5. Sözcü
  6. Silivri Cezaevi
  7. CHP
  8. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

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