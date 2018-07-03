Sözcü’den ‘Silivri’den AK Parti çıktı’ yalanı

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Sözcü Gazetesi’nin dünkü manşetinde, “Silivri’den en çok oy HDP’ye ve AKP’ye çıktı” haberine yer veren gazetenin okuyucularına yine yanlış bilgileri aktardığının ortaya çıkması uzun sürmedi.

Sözcü’nün yalan ve dezenformasyon içeren haberinin aksine Silivri Cezaevi’nde en çok oyun CHP’nin başını çektiği Millet İttifakı’na gittiği belirlendi.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda HDP oyların yüzde 48.16’sını alırken, Millet İttifakına çıkan oy oranı yüzde 46.32 oldu.