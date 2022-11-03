Sözcü'deki işten çıkarmaları hükümete bağladı! Ayşenur Arslan'dan kemalistleri bile kızdıran sözler

Sözcü Gazetesi'nde Çiğdem Toker, Ahmet Takan, Hüsnü Mahalli, Sinan Meydan gibi isimler işten çıkarıldı.

Sözcü'nün işten çıkarmasını bile provokasyona dönüştürüp bunun üzerinden algı yapmaya çalışanlar işe koyuldu. Halk TV ekranlarında program sunan Ayşenur Arslan, sosyal medyadan paylaştığı twitle 'pes artık' dedirtti.

Ayşenur Arslan, "Sözcü’nün işlerine son verdiği gazetecileri yıllardır tanırım, okurum. Ama ikisi çok yakın dostum, kıymetlilerimdir: Hüsnü Mahalli ve Çiğdem Toker. O gerçek gazetecilere gazetecilik yapma imkanı vermeyen bir ülkede yaşıyoruz. Üzgün olmaktan çok öfkeliyim" ifadelerine yer verdi.

Arslan bu paylaşımda Sözcü'nün bazı gazetecileri işten çıkarmasına hükümetin yol açtığı imasını yaparak "Gerçek gazetecilere gazetecilik yapma imkanı vermeyen bir ülkede yaşıyoruz" sözlerine yer verdi.

Ayşenur Arslan'ın bu sözler kendi takipçileri tarafından da tepki gördü. Ayrıca Ayşenur Arslan'a gelen tepkiler arasında İsmail Küçükkaya'dan sonra Halk TV'ye uzun yıllar emek veren gazetecilerin istifaları da hatırlatıldı.