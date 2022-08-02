Sözcü yazarları birbirlerini yalanladılar... Birinin "Geyik muhabbeti" dediğine diğeri...

Bir diğer adı çelişki medyası olan sözcü Gazetesinin yazarları bir kez daha bir birini yalanlayarak komik duruma düştü. Birinin "Geyik muhabbeti" dediğine diğeri, "Yurt dışına para kaçıranları bulmak kolay çünkü çok uzakta değiller!" diye yazdı.

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı'nın "50 milyar dolar yurtdışında" iddiasına "geyik muhabbeti" derken. Aytunç Erkin, yazısının sonunda "Yurt dışına para kaçıranları bulmak kolay çünkü çok uzakta değiller!" tespiti ile cevap verdi.

Yakın tarihe kadar, "128 milyar dolar nerede" şeklindeki mahalle dedikodularını tekrar tekrar yazan, Rahmi Turan'ın oğlu sözde ekonomist Murat Muratoğlu, şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın "veriler elimizde" diyerek yaptığı açıklamalarına , "geyik muhabbeti" suçlamasında bulundu.. Muratoğlu, bugünkü Szöcü gazetesindeki köşesinde, "Merkez Bankası'nın geyik muhabbeti" başlığını attı..

Muratoğlu'na cevap ise, yine kendi gazetesinin bir başka yazarından geldi.

Aytunç Erkin'in yazısına "Kavcıoğlu'nun listesindekiler" başlığını atarken, iddiaların doğruluğunu teyid edici şu ara başlıkları kullandı: "Yurt dışına para kaçıranlar", "Suç ekonomisi ve enflasyon"!

Erkin yazısını şöyle bitirdi: "Yurt dışına para kaçıranları bulmak kolay çünkü çok uzakta değiller!"

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