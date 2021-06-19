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Gündem Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'
Gündem

Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'

CHP'li gazeteci hakkında 'koruma' itirafından dakikalar önce 'etik' dersi veren Zeyrek, gazetecinin etik davranmaması durumunda isimlerinin açıklanması gerektiğini vurguladı. Ancak bu 'etik dersi'ne kendisi uymadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 00:54:00 - 2021-06-19 01:01:01

 yeniakit.com.tr 

Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, Halk TV'de Özlem Gürses, Hakan Çelenk, İpek Özbey'in de katıldığı programda çarpıcı ifşaatlarda bulundu.

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker, Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın konu alındığı programda Deniz Zeyrek, kendi cenahlarından bir gazetecinin çakar aracı ve koruması olduğunu itiraf etti. 

Önce "Her şey ortaya çıksın" dedi

'Koruma' itirafından dakikalar önce 'etik' dersi veren Zeyrek, gazetecinin etik davranmaması durumunda isimlerinin açıklanması gerektiğini vurguladı. Ancak bu 'etik dersi'ne kendisi uymadı.

Arkadaşının da toplantılara katıldığını ifade etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Doğru Yol Partisi döneminde partiyi diri tutmak için Perşembe toplantıları düzenlediğini ve bu toplantılara bazı gazetecilerin çağrıldığını açıklayan Zeyrek, "Bir arkadaşım yazdı. Büyük ihtimalle o toplantılara katılanlar arasında. Arkadaşımın söylediği; 'Ben iki kişiyi hatırlıyorum, biri Veyis Ateş ve diğeri Hadi Özışık' diyor." diye konuştu.

'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı

Programın konukları tarafından çakarlı araba ve koruma verilmesinin eleştirilmesi üzerine Deniz Zeyrek savunmaya geçerek "Başka meslektaşlarımız da var, öyle çakarlı araba ve korumayla dolaşan." dedi.

'İsim veremem' diyerek eşgal verdi: Etik değil

Zeyrek, "Bir gazeteci meslektaşımız, Ankara temsilcisi, çakarlı araba ve korumayla dolaşıyor." ifadesinde bulundu ve konuklar bu ismin kim olduğunu sorarak tepkide bulundu.

İsim vermenin etik olmadığını iddia eden Zeyrek, "Etik değil yani sanki meslektaşımızı ihbar ediyormuşuz gibi." diye konuştu.

Çakarlı araba ve koruma verilmesini savundu

Hakan Çelenk'in kendi çevrelerinde koruma olmadığını iddia etmesi üzerine Deniz Zeyrek, "Var" olduğunu söyledi. 

"Hepimizin saydığı sevdiği 70 yaşlarında biri"

İsim verilmesi yönünde isteklere cevap veren Deniz Zeyrek, "Hepimizin tanıdığı, sevip saydığı, yaklaşık 70 yaşında olan duayen bir gazeteci abimizin koruması var. Önünde geziyordu mesela. Başka bir meslektaşımızın koruması var" ifadesinde bulundu.

Bu açıklama üzerine o gazetecinin kim olduğunu anlayan Özlem Gürses, Hakan Çelenk ve İpek Özbey'in itirazlardan vazgeçmesi dikkat çekti.

O gazeteci Saygı Öztürk mü?

Deniz Zeyrek'in verdiği eşgale göre, koruması ve çakarlı arabası olan gazetecinin Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün olduğu değerlendirildi.

İhbar etmeniz için AK Partili bir gazeteci mi olması gerekiyor?

Bu ifadelerin ardından Laikçi Kemalist gazetecilerin nasıl bir ikiyüzlülük içerisinde olduğu gözler önüne serildi. Kendilerinden olmayan şahıslara karşı sözde 'etik' olan laikçi gazetecilerin, söz konusu kendi cenahları olunca bu 'etik'liği kendilerine layık görememesi dikkat çekti.

Bu durum, "İhbar etmeniz için AK Partili bir gazeteci mi olması gerekiyor?", "Korumayla dolaşan CHP'li gazetecilerin isimlerini neden veremiyorsunuz?" gibi sorulara neden oldu.

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