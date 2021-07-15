Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den 'hadi başka kapıya' dedirten çağrı! 'Kurban bedellerinizi ÇYDD'ye bağışlayın'

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlara, kendine göre 'zekice', şuurlu Müslümanlara göre ise komik bir çağrıuda bulundu. Sözcü yazarı, 'Kurban için ayırdığınız parayı lütfen gelin eğitime bağışlayın' dedikten sonra, yaşarken, başörtülü öğrencilere burs vermediğini söyleyen Türkan Saylan'ın ÇYDD'sini işaret etti.

'Prensiplerimiz gereği...'

Özdil'in Müslümanlara yaptığı bu çağrı, akıllara Türkan Saylan'ın başörtüsü düşmanlığını getirdi. Saylan, yaşarken verdiği bir röportajında, 'Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz' derken, diğer taraftan da başörtülü kızlara burs verip, vermedikleri sorusuna şöyle cevap vermişti: "Hayır. Vermiyoruz. Böyle bir ilkemiz var. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Biz de böyle casus gibi aramızda onları istemiyoruz. Baştan söylüyoruz. Herkesin prensipleri var."

Utanmadı! 'ÇYDD'ye verin' dedi

Yılmaz Özdil ise, resim ortadayken, Müslümanların kesecekleri Kurban bedelini utanmadan Saylan'ın derneği için istedi. "Gelin lütfen, kurban bayramı vesilesi ile, insan fidanları ekelim. Gelin lütfen, kurban için ayırdığınız bütçeyi, eğitime bağışlayın." diyen Özdil, "Ben Darüşşafaka'yı tercih ediyorum. Darüşşafaka'ya, Çağdaş Yaşamöı Destekleme Derneği'ne, Çağdaş Eğitim Vakfı'na, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, akıldan bilimden, kültürden sanattan, hukuktan emekten, hayvana sevgiden, doğaya saygıdan yana derneklere bağışlayın. Gelin lütfen, kurban için ayırdığınız bütçeyi, çoban ateşi ruhuyla, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller için bağışlayın." ifadelerini kullandı.

Başörtüsü düşmanlığı ile hafızalara kazınan Türkan Saylan, öldüğünde böyle güzellenmişti