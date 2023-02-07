  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan büyük edepsizlik! Sen dua falan etme
Medya

Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan büyük edepsizlik! Sen dua falan etme

Sözcü gazetesinin İslam'a ve Müslümanlara her daim alerjili yazarı yazarı Rahmi Turan, Türkiye'yi sarsan depremin ardından da kinini kustu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 12:04:00 -
Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan büyük edepsizlik! Sen dua falan etme

Sözcü gazetesinin İslam'a ve Müslümanlara her daim alerjili yazarı yazarı Rahmi Turan, Türkiye'yi sarsan depremin ardından da kinini kustu. 

İslamiyet'te önemli bir yeri olan duayı kıt aklınca alaya alan Turan, "Dua ettik, 'Allah böyle günleri bir daha yaşatmasın' dedik. Ancak… Gerçek olan şu ki, depremden dua ile kurtulmak mümkün değil! Akılla, bilimle, teknikle kurtulabiliriz" ifadelerini kullanarak, sanki duayı teşvik eden İslam, bilimi dışlıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştı. 

Çin'de 2008'de 90 bin, Japonya'da ise 2011'de 19 bin kişinin depremde öldüğünü gizlemeye çalışan Turan, "Deprem konusunda Japonya'dan ders almamız gerekiyor. Japonlar da bir deprem ülkesinde yaşıyor ama 7.7 büyüklüğündeki depremler bile onlara önemli bir zarar veremiyor… Neden? Çünkü depremleri dua ile geçiştirmiyor, aklın ve bilimin emirlerini yerine getiriyor, binalarını deprem teknolojisine göre inşa ediyorlar" dedi. 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Koyezi-Rona

Cehenneme bir üye daha

Nadim hatipoğlu

yorum yok bu acılı günde ağzımızı bu itler yüzünden bozup günaha girmeye gerek yok.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23