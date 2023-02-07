Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan büyük edepsizlik! Sen dua falan etme

Sözcü gazetesinin İslam'a ve Müslümanlara her daim alerjili yazarı yazarı Rahmi Turan, Türkiye'yi sarsan depremin ardından da kinini kustu.

İslamiyet'te önemli bir yeri olan duayı kıt aklınca alaya alan Turan, "Dua ettik, 'Allah böyle günleri bir daha yaşatmasın' dedik. Ancak… Gerçek olan şu ki, depremden dua ile kurtulmak mümkün değil! Akılla, bilimle, teknikle kurtulabiliriz" ifadelerini kullanarak, sanki duayı teşvik eden İslam, bilimi dışlıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.

Çin'de 2008'de 90 bin, Japonya'da ise 2011'de 19 bin kişinin depremde öldüğünü gizlemeye çalışan Turan, "Deprem konusunda Japonya'dan ders almamız gerekiyor. Japonlar da bir deprem ülkesinde yaşıyor ama 7.7 büyüklüğündeki depremler bile onlara önemli bir zarar veremiyor… Neden? Çünkü depremleri dua ile geçiştirmiyor, aklın ve bilimin emirlerini yerine getiriyor, binalarını deprem teknolojisine göre inşa ediyorlar" dedi.