Beyne ulaştı ama hafızayı değiştirmedi! Omega-3 araştırmasında şaşırtan sonuç

Araştırmanın kapsamı yalnızca kullanılan takviyelerle sınırlı. Bu nedenle omega-3 bakımından zengin besinlerin tüketilmesinin aynı sonucu doğurup doğurmadığı çalışma tarafından cevaplanmıyor. Aynı şekilde daha genç yaşta takviye kullanımına başlanması, farklı dozlar, farklı omega-3 türleri veya başka hasta gruplarında sonuçların değişip değişmeyeceği de henüz net değil. Araştırmadaki katılımcıların demans hastası olmadığı, ancak düşük DHA alımına ve en az bir demans risk faktörüne sahip oldukları da özellikle vurgulandı.