Sözcü yazarı, gördüğü "Erdoğan rüyası"nı anlattı! Ha ha ha

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana yapılan her seçim öncesi "Bu defa kesin gidiyorlar" kehanetinde(!) bulunan Rahmi Turan, bir kez daha kafa çıkardı.

Sözcü gazetesindeki yazısında, "Erdoğan, ilk defa kayaya çarpacak gibi" ifadelerini kullanarak yine rüya gördüğünü gözler önüne seren Turan, özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı’nın seçim kararı alması, adaylık tartışmaları, anketler kamuoyunda daha çok konuşulmaya başlandı… Herkes birbirine soruyor: Kılıçdaroğlu mu kazanacak, Erdoğan mı? 21 yıldır girdiği her seçimi kazanan Erdoğan, ilk defa kayaya çarpacak gibi! İleriki günlerde seçimleri çok konuşacak, çok tartışacağız."



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