Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek isyan etti: Daha muhalefetteyken bunu yapanlar...

Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıkladığı toplantıyı takip eden Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanının üzerine yürüdüğünü anlatan Zeyrek, "Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya. Bu konuda önce çuvaldızı kendine batırmalı" dedi.

'Muhatap dahi olmamıştım'

Zeyrek, geçtiğimiz günkü toplantının yaklaşık beş yıldır davet edildiği ilk etkinlik olduğunu söyledi. "Aynı dönemde, CHP'ye küfreden birçok gazetecinin davet edildiği, benim çağrılmadığım onlarca CHP toplantısı olmuştu" diyen Zeyrek, "Bu yasakların mimarı olan CHP'li danışmanlara hak ettikleri mesafeyi koymuş, kendileriyle muhatap dahi olmamıştım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun korumasıyla üzerine yürümüş

"Altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldığını" kaydeden Zeyrek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. 'Sen kimsin' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler... Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!"

"Muhalefetteyken bunu yapanlar..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya... Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana 'bu mu liyakat' dedirtiyor. Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar. Benden söylemesi!"