Sözcü ve Cumhuriyet'ten bir kaç ders daha alman lazım Sözde 'Milli'! Milli Gazete'den bir dalavere daha!

Milli Gazete, AK Parti'ye çakmak için, önce "cami alanı ticaret alanı oldu" dedi. Haberin içinde ise, "Cami alanının yeri kaydırıldı" diye düzeltti.

Sözcü ve Cumhuriyet Gazetesi gibi abilerinin örnek alan ve peşlerinden giden Sözde 'Milli' Gazete bir habercilik skandalına daha imza attı. Sözde Milli Gazete, AK Parti'ye çakmak için, Başakşehir ile ilgili haberde önce "cami alanı ticaret alanı oldu" dedi. Haberin içinde ise, "Cami alanının yeri kaydırıldı" diye düzeltti.

İşte o skandal: