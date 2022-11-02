  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sözcü ve Cumhuriyet'ten bir kaç ders daha alman lazım Sözde 'Milli'! Milli Gazete'den bir dalavere daha!
Medya

Sözcü ve Cumhuriyet'ten bir kaç ders daha alman lazım Sözde 'Milli'! Milli Gazete'den bir dalavere daha!

Milli Gazete, AK Parti'ye çakmak için, önce "cami alanı ticaret alanı oldu" dedi. Haberin içinde ise, "Cami alanının yeri kaydırıldı" diye düzeltti.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 14:44:00 -
Sözcü ve Cumhuriyet'ten bir kaç ders daha alman lazım Sözde 'Milli'! Milli Gazete'den bir dalavere daha!

Milli Gazete, AK Parti'ye çakmak için, önce "cami alanı ticaret alanı oldu" dedi. Haberin içinde ise, "Cami alanının yeri kaydırıldı" diye düzeltti.

Sözcü ve Cumhuriyet Gazetesi gibi abilerinin örnek alan ve peşlerinden giden Sözde 'Milli' Gazete bir habercilik skandalına daha imza attı. Sözde Milli Gazete, AK Parti'ye çakmak için, Başakşehir ile ilgili haberde önce "cami alanı ticaret alanı oldu" dedi. Haberin içinde ise, "Cami alanının yeri kaydırıldı" diye düzeltti.

İşte o skandal:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23