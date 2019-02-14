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Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor

AK Parti ve milli irade karşıtı Sözcü ve Cumhuriyet'in maddi güç kaynağının turizm firması 'ETS' olduğu belirlendi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:28
Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor

 Yavuz Selim  İstanbul 

İktidara yakın olan kuruluşların yeminli AK Parti düşmanlarıyla kurdukları maddi ilişkiler toplumda rahatsızlığa sebep oluyor. Yalan haberleriyle her gün AK Parti iktidarına saldıran, bulmacasında dahi “Öl Recep” mesajı verecek kadar yeminli Erdoğan düşmanı olan Sözcü gazetesi ile hem FETÖ hem PKK’ya kucak açan, firari casus Can Dündar’ın gazetesi Cumhuriyet’in, ETS Tur firmasından yüzlerce reklam alarak maddi güç sağladığı belirlendi.

Mevcut Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ETS Tur firması, milli irade karşıtı gazetelere verdiği reklam desteği ile adından söz ettiriyor. Tam ismi “Ersoy Turistik Servisleri AŞ” olan firmanın Sözcü ve Cumhuriyet müsveddelerine reklam yoluyla para akışı sağladığı belirtiliyor. Yapılan araştırmaya göre, ETS Tur’un 2018 yılı boyunca azılı iktidar karşıtı Sözcü ve Cumhuriyet’e 280 reklam verdiği belirlendi.

Sözcü’de her gün ETS ilânı

Turizm firması ETS’nin Sözcü gazetesinde sene boyunca 264 reklamının yayınlandığı kaydedildi. Reklam yoluyla Sözcü’ye para akışı sağlayan ETS’nin bu yolla senenin hemen her gününde milli irade düşmanı müsveddede tanıtımı yayınlandı. 264 ilanla Sözcü’yü besleyen ETS Tur’un bu gazeteye verdiği reklamların toplamda 63 bin 693 sütun ebadına ulaştığı  bildirildi. ETS’nin, terör örgütlerinin yuvasına dönüşen Cumhuriyet gazetesine 16 reklam desteği sağladığı öğrenildi. “PKK’lılar yere izmarit bile atmıyor” şeklinde alçak yazıların yayınlandığı Cumhuriyet’in sayfalarında ETS Tur’un 4 bin 199 sütun/santim reklamla yer aldığı kayıtlara geçti. Hem Sözcü hem Cumhuriyet gazetesine boy boy reklamlar veren ETS Tur’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer almaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:28
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  11. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
  12. Ersoy Turistik Servisleri AŞ
  13. milli irade
  14. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail1 sa önce
    Reis ozalgibi akparti nin altı örtülüyor.devletimizle ilgilendigin kadar partiyle de ilgilen.çakallar çoktan beri parti kapısından içeri girdi.izmir adayından başla.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Kemalist MHP ile2 yıla yakın bir süredir ittifak halindeyiz! Peki bu süreç içerisinde Ülkeye ve Müslümanlara hayır adına atılan kaç tane adım var? 5816 zülmü bu süreçte tavan yaptı, Kadir Mısıroğlu ve Mustafa Armağan'a bu süreçte emsalsiz bir linç girişimi ve hapis cezası verildi! Akparti kemalist ağız kullanmaya başladı! Ve işte, yeni BAKANlar! Önceden en azından Akpartili kişiler Bakan oluyordu, MHP KISKACINDAKİ bu süreçte Akparti ile hiç bir ilgisi olmayan hatta akparti düşmanı güruhları şirketlerle finanse edenler Bakan yapıldı! ÜLKENİN BEKASI, İTTİFAK BELASINDAN KURT ULMAYA BAĞLI!!!
  • cemcem1 sa önce
    Bunu haber ettiğiniz iyi oldu bundan sonraki faliyetlerimizi başka bir acenta ile yürütelim

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