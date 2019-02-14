Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor

Yavuz Selim İstanbul

İktidara yakın olan kuruluşların yeminli AK Parti düşmanlarıyla kurdukları maddi ilişkiler toplumda rahatsızlığa sebep oluyor. Yalan haberleriyle her gün AK Parti iktidarına saldıran, bulmacasında dahi “Öl Recep” mesajı verecek kadar yeminli Erdoğan düşmanı olan Sözcü gazetesi ile hem FETÖ hem PKK’ya kucak açan, firari casus Can Dündar’ın gazetesi Cumhuriyet’in, ETS Tur firmasından yüzlerce reklam alarak maddi güç sağladığı belirlendi.

Mevcut Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ETS Tur firması, milli irade karşıtı gazetelere verdiği reklam desteği ile adından söz ettiriyor. Tam ismi “Ersoy Turistik Servisleri AŞ” olan firmanın Sözcü ve Cumhuriyet müsveddelerine reklam yoluyla para akışı sağladığı belirtiliyor. Yapılan araştırmaya göre, ETS Tur’un 2018 yılı boyunca azılı iktidar karşıtı Sözcü ve Cumhuriyet’e 280 reklam verdiği belirlendi.

Sözcü’de her gün ETS ilânı

Turizm firması ETS’nin Sözcü gazetesinde sene boyunca 264 reklamının yayınlandığı kaydedildi. Reklam yoluyla Sözcü’ye para akışı sağlayan ETS’nin bu yolla senenin hemen her gününde milli irade düşmanı müsveddede tanıtımı yayınlandı. 264 ilanla Sözcü’yü besleyen ETS Tur’un bu gazeteye verdiği reklamların toplamda 63 bin 693 sütun ebadına ulaştığı bildirildi. ETS’nin, terör örgütlerinin yuvasına dönüşen Cumhuriyet gazetesine 16 reklam desteği sağladığı öğrenildi. “PKK’lılar yere izmarit bile atmıyor” şeklinde alçak yazıların yayınlandığı Cumhuriyet’in sayfalarında ETS Tur’un 4 bin 199 sütun/santim reklamla yer aldığı kayıtlara geçti. Hem Sözcü hem Cumhuriyet gazetesine boy boy reklamlar veren ETS Tur’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer almaya devam ediyor.