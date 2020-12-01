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Gündem Sözcü, ülkeyi dolandıran hortumcu Cem Uzan'ı iş adamı yaptı
Gündem

Sözcü, ülkeyi dolandıran hortumcu Cem Uzan'ı iş adamı yaptı

Hükümet karşıtı şahısları toplayarak gazetesinde reklamını yapan Sözcü şimdi de ülkeyi dolandırıp kaçan hortumcu Cem Uzan'ı iş adamı olarak tanımlayarak güzellemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:25:00 - 2020-12-01 17:34:18
Sözcü, ülkeyi dolandıran hortumcu Cem Uzan'ı iş adamı yaptı

Türkiye’ye karşı ne kadar zararı olan insan varsa gazetesinde reklamını yapan Sözcü, dolandırıcılıkları dünya basınında da geniş yer bulan Uzan ailesinden Cem Uzan güzellemesi yaptı.

Sözcü, hortumcu Cem Uzan'ı iş adamı yaptı

Muhalefetin son zamanlarda parlatıp parlatıp meydana sürdüğü Cem Uzan, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e röportaj verdi.

Türkiye’yi dolandırarak yurtdışına kaçan ve 2009’dan bu yana Fransa’da yaşayan hortumcu Cem Uzan, Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Türkiye'ye dönüş yollarını arıyor

Kendisini bekleyen 50 yıl hapis cezası ve 6 milyar borçtan dolayı Türkiye’ye gelemeyen Cem Uzan, Genç Parti’yi kurarak ülkeye dönüşün yollarını aramaya başladı.

Hükümet düşmanlarının dolandırıcı, terörist olmasına bakmadan PR'ını yapan Sözcü, ülkede itibarı kalmayan ancak çapkınlıklarıyla hala gazetelerde boy boy fotoğrafı olan Cem Uzan'ı aklamaya çalışıp Türkiye'nin başına tekrar bela etme niyetinde olduğunu tekrar gösterdi.

Sözcü, Cem Uzan'ın kurduğu Genç Parti parlatması yapmayı da ihmal etmedi.

İşte o röportaj:

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Yorumlar

ismail

"Hoca efendiniz sevmezdi bu adamı. siz de sevmiyorsunuz. Gülen cemaatçiliği kanınıza işlemiş. Yarın bir gün "Fetö başka, gülen cemaati başka" diye manşet atarsanız şaşırmam." diyenler var. Ne yapalım ani, FETÖ, hortumcuyu sevmiyordu diye biz sevelim mi 
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a.d

Hacı hacıyı mekkede; derviş dervişi tekkede; ..ok ..oku .enefte bulur.
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