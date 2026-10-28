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Arda Turan’ın gözdesine teklif yağıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arda Turan’ın gözdesine teklif yağıyor

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’te forma giyen Vinicius Tobias, sergilediği performansla transfer piyasasının gözdesi haline gelirken genç futbolcuya teklifler peş peşe geliyor.

#1
Foto - Arda Turan’ın gözdesine teklif yağıyor

Ukrayna Ligi devi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Vinicius Tobias için transfer iddiası gündeme geldi.

#2
Foto - Arda Turan’ın gözdesine teklif yağıyor

TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalya Serie A devi Napoli, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile ilgileniyor.

#3
Foto - Arda Turan’ın gözdesine teklif yağıyor

Haberde, hem beşli savunmanın kanat-beki hem de hücumcu bir klasik sağ bek olarak performans sergileyen Brezilyalı futbolcu için neredeyse Avrupa'nın yarısının ocak ayında teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

#4
Foto - Arda Turan’ın gözdesine teklif yağıyor

Ukrayna ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Tobias, 2 gol kaydetti.

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