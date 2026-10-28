Arda Turan’ın gözdesine teklif yağıyor
Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’te forma giyen Vinicius Tobias, sergilediği performansla transfer piyasasının gözdesi haline gelirken genç futbolcuya teklifler peş peşe geliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’te forma giyen Vinicius Tobias, sergilediği performansla transfer piyasasının gözdesi haline gelirken genç futbolcuya teklifler peş peşe geliyor.
Ukrayna Ligi devi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Vinicius Tobias için transfer iddiası gündeme geldi.
TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalya Serie A devi Napoli, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile ilgileniyor.
Haberde, hem beşli savunmanın kanat-beki hem de hücumcu bir klasik sağ bek olarak performans sergileyen Brezilyalı futbolcu için neredeyse Avrupa'nın yarısının ocak ayında teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
Ukrayna ekibi ile bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Tobias, 2 gol kaydetti.
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