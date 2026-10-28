Dolar yükseldi, Euro geriledi
İstanbul serbest piyasada dolar 49,8370 liradan, euro 55,4070 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 49,7870 lira, euronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul serbest piyasada dolar 49,8370 liradan, euro 55,4070 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 49,7870 lira, euronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,8370 liradan, euro 55,4070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,8350 liradan alınan dolar, 49,8370 liradan satılıyor.
55,4050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 55,4070 lira oldu. Dün doların satış fiyatı 49,7870 lira, euronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.
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