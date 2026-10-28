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Ekonomi
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Dolar yükseldi, Euro geriledi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar yükseldi, Euro geriledi

İstanbul serbest piyasada dolar 49,8370 liradan, euro 55,4070 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 49,7870 lira, euronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.

#1
Foto - Dolar yükseldi, Euro geriledi

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

#2
Foto - Dolar yükseldi, Euro geriledi

İstanbul serbest piyasada dolar 49,8370 liradan, euro 55,4070 liradan güne başladı.

#3
Foto - Dolar yükseldi, Euro geriledi

Serbest piyasada 49,8350 liradan alınan dolar, 49,8370 liradan satılıyor.

#4
Foto - Dolar yükseldi, Euro geriledi

55,4050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 55,4070 lira oldu. Dün doların satış fiyatı 49,7870 lira, euronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.

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