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Spor İsmail Kartal'ın yerine kim gelecek? İki isimden 'göreve hazırız' mesajı
Spor

İsmail Kartal'ın yerine kim gelecek? İki isimden 'göreve hazırız' mesajı

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İsmail Kartal'ın yerine kim gelecek? İki isimden 'göreve hazırız' mesajı

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe’de camianın yakından tanıdığı iki isim adaylığını ilan etti. Bülent Uygun ‘Makama değil şampiyonluğa talibiz’ derken, Volkan Demirel ise sarı-lacivertli kulübe hizmet etmek için her an hazır olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Ünlü teknik adamlardan Bülent Uygun ve Volkan Demirel'in bu göreve talip olduğu biliniyor. İki isim de yaptıkları hemen hemen her açıklamada sarı-lacivertli camiaya 'hazırım' mesajı veriyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör merak ediliyor.

Hal böyle olunca sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronunun kim olacağına yönelik isimler dolaşmaya başladı.

Tabii bir de sürekli Fenerbahçe'de göreve hazır olduğunu söyleyenler var.

O isimlerden biri de ünlü teknik adam Bülent Uygun...

"MAKAMA DEĞİL, ŞAMPİYONLUĞA TALİBİM O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ"

Uygun, İsmail Kartal'ın istifasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de göreve talip olduğunu ifade eden deneyimli hoca, "Fenerbahçe'ye cesur, baskıyı ve krizi yönetecek, taktisyen, realitesini ortaya koyacak lider bir teknik direktöre ihtiyaç var. Aykut Kocaman da, ben de, Volkan Demirel de bu işi yerine getirir. Ama Montella getiremez. Biz bu işi yaparız. Makama değil, şampiyonluğa talibiz. Teknik direktör olduğumuzda şampiyonlukta görüşürüz" dedi.

Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan tecrübeli teknik adamın paylaşımında, "Fenerbahçe'de şampiyon olmak için saha kenarında olmak istiyorum." ifadeleri yer aldı.

VOLKAN DEMİREL: HER ZAMAN HAZIRIM

Uygun'un yanı sıra Volkan Demirel'in de sarı-lacivertlilerde çalışmaya hazır olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünün kariyerindeki hedeflerden biri olduğunu gizlemeyen Demirel, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez bu isteğini yinelemişti.

Demirel konuya ilişkin şunları söylemişti:

“Biz Fenerbahçe'yle alakalı bir şey olduğunda nerede olursak olalım her zaman hazırız. Öyle veya böyle. ‘Hocam geçmişin böyle, geleceğin böyle, ortalaman bu. Neye göre sen bunu istiyorsun?’ diyebilirsin. Bunu isteyip istememek değil olay. İnsanlar bu yorumu yaparken, yanlış anlaşılmasın, ben evimde Fenerbahçe'yi izlerken galip gelmesini istiyorum ama üzülüyorum. Orada olmam, temas etmem lazım çünkü istiyorum. 18 sene orada bulundum. 2 sene de yardımcılık yapmışım”

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