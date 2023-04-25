Sözcü TV'deki o sözler, muhalifleri afallatmıştı! CHP'ye yakın anketçiden bir şok daha

Sözcü TV’de Ali Çarkoğlu’nun ‘dip dalga beklenmiyor’ sözleri CHP'ye yakın anketçi olarak nitelenen araştırma şirketi sahibi Özer Sencar'da karşılık buldu.

Sencar, sosyal medya hesabından “Ali Çarkoğlu çok söz edilen dip dalgayı göremediğini söylüyor. Biz de ölçümlerde böyle bir hareketi hissetmiyoruz. Ali beyin görüşleri ile ölçüm sonuçları neredeyse tam örtüşüyor.” mesajını paylaştı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV canlı yayınında Çarkoğlu, "Millet İttifakı'nın kampanyası dinamik değil, sahada farklı bir sonuç görebiliriz. AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor" demişti.

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Bayramı Anadolu'da geçirdiğini ifade eden Çarkoğlu, gözlemlerine dayanarak Anadolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir dip dalga olmadığını söylemişti.