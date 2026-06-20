Sözcü TV'de 'Genel başkan' krizi! Kılıçdaroğlu'ndan taraflı sorulara ağır yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'mutlak butlan' kararı sonrası ekranlara çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin taraflı sorularına sert yanıt verirken ekranlara yazılmayan 'genel başkan' sıfatı krize dönüştü. İşte yaşananlar...

Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taraflı sorulara sert yanıt verdi. Ekranlara yazılmayan genel başkanlık ise ortalığı karıştırdı.

'GENEL BAŞKAN' KRİZİ! KILIÇDAROĞLU TOPA TUTTU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sözcü TV'nin kendisini 'Genel Başkan' olarak yazmamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şu sözlerle eleştiride bulundu:

"Bana diyorsunuz ki Erdoğan mı sizi destekliyor? Ya bu soru sorulur mu ya? Bu kadar büyük mücadele yapmış bir kişiye bu soru sorulur mu ya? Hangi gazeteci bu soruyu sorar. Niye yazmıyorsunuz CHP Genel Başkanı diye?"