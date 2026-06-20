  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Menderes Belediyesi’nde ağır iddialar: Rüşvet, imar ve ruhsat trafiği iddiaları gündemde Tescilli ahlaksızlık Hürriyet ve Posta’da! Bir yanda Gümüşel hocaya iftira bir yanda 'Lolita' Türkiye’nin en uzun metro hattı açıldı! Erdoğan: İstanbul’u kaderine terk etmeyiz Rusya'dan flaş karar: Türkiye talebine dayanamadılar G7 Zirvesi'nde Trump ve Meloni krizi: İpler kopma noktasına geldi Yılmaz Özdil'den Sözcü'ye çıkacak Kılıçdaroğlu'na çağrı: 755 milyon kimlere verilmiş, açıkla! İstanbul'a dev metro hattı! Halkalı-Arnavutköy etabı resmen hizmete açıldı! Vatandaşı uyarırken vekil tuzağa düştü İYİ Partili Kocamaz’a dolandırıcı şoku Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım! İran rest çekti, ABD masaya oturttu: Hizbullah ile İsrail ateşkeste anlaştı
Siyaset Sözcü TV'de 'Genel başkan' krizi! Kılıçdaroğlu'ndan taraflı sorulara ağır yanıt!
Siyaset

Sözcü TV'de 'Genel başkan' krizi! Kılıçdaroğlu'ndan taraflı sorulara ağır yanıt!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sözcü TV'de 'Genel başkan' krizi! Kılıçdaroğlu'ndan taraflı sorulara ağır yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'mutlak butlan' kararı sonrası ekranlara çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin taraflı sorularına sert yanıt verirken ekranlara yazılmayan 'genel başkan' sıfatı krize dönüştü. İşte yaşananlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'mutlak butlan' kararı sonrası ekranlara çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin taraflı sorularına sert yanıt verirken ekranlara yazılmayan 'genel başkan' sıfatı krize dönüştü. İşte yaşananlar...

Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taraflı sorulara sert yanıt verdi. Ekranlara yazılmayan genel başkanlık ise ortalığı karıştırdı.

 

'GENEL BAŞKAN' KRİZİ! KILIÇDAROĞLU TOPA TUTTU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sözcü TV'nin kendisini 'Genel Başkan' olarak yazmamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şu sözlerle eleştiride bulundu:

"Bana diyorsunuz ki Erdoğan mı sizi destekliyor? Ya bu soru sorulur mu ya? Bu kadar büyük mücadele yapmış bir kişiye bu soru sorulur mu ya? Hangi gazeteci bu soruyu sorar. Niye yazmıyorsunuz CHP Genel Başkanı diye?"

Bunlar mı ülke yönetecek? CHP İzmir İl Binasında karanfil kavgası: Yaka paça dışarı atıldı
Bunlar mı ülke yönetecek? CHP İzmir İl Binasında karanfil kavgası: Yaka paça dışarı atıldı

Gündem

Bunlar mı ülke yönetecek? CHP İzmir İl Binasında karanfil kavgası: Yaka paça dışarı atıldı

Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!
Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!

Gündem

Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!
CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!

Gündem

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23