Sözcü, Korkut Eken'i aklama misyonu üstlendi! Saygı Öztürk'ten yeni Kutlu Adalı iddiası

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Kutlu Adalı cinayetine ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Korkut Eken'i aklama misyonu üstlenen Öztürk, önce Atilla Peker ile Korkut Eken'in sözlerini aktardı: "Sedat Peker'in açıklamalarından sonra bu konuda yeniden araştırmalar başladı, ağabey Atilla Peker'in ifadesi alındı. İfadesinde, Korkut Eken ile daha önce Adalı'nın öldürülmesi için KKTC'ye gittiklerini, ancak eylemi gerçekleştiremeden döndüklerini belirtmişti. Eken ise gidiş amaçlarının Adalı değil, Lefke'deki PKK'lılarla ilgili olduğunu söylemişti."

Cinayeti Avrupa merkezli bir örgüt yapmış olabilir iddiası!

Sözcü'nün tarihi bir belgeye ulaştığını öne sürerek ortaya atacağı iddiayı güçlendirmeye çalışan Öztürk, "KKTC Cumhurbaşkanlığı döneminde Rauf Denktaş, Polis Genel Müdürü Atilla Sav'a 26 Ağustos 1996'da, soruşturulması ve dava dosyasında bulunması gereken bir konuyu şöyle aktarıyor." diyerek Denktaş'a ait olduğunu söylediği şu sözlere yer verdi:

'Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili 24 Ağustos 1996 tarihli Ortam gazetesinde yayınlanan ekteki iddia, Adalı cinayetine yeni bir boyut getirmektedir. Kutlu Adalı'nın, İngiliz profesör tarafından şahit olarak Avrupa Mahkemesi'ne çağrıldığını veya çağrılacağını, Türk halkı arasında bilen yoktur. Şimdi öğreniyoruz, ne maksatla çağrılıyordu, vereceği şahadet ne denli etkiliydi, bilen yok! O halde Kutlu'yu şahit olarak gösterip, (etkili bir şey söylemeyeceğini bilen kişiler) onu bu safhada öldürtmek suretiyle İngiliz profesörün eline güçlü bir argüman vermek istemiş olabilirler. Aynı oyunu 1962'lerde iki avukatı şahit olarak gösterip vurdurtmak suretiyle oynamışlardı. Eşinden ve çocuklarından bu konuda (Yani, Kutlu'nun şahitlik yapacağı konusunda) bilgileri olup olmadığını, bunu başka kimlerin bildiğini öğrenmekte yarar vardır. Hiç olmazsa tahkikat dosyasında bu yön de araştırılmış olsun. Bilgilerinizi ve gereğini rica eder, saygılar sunarım."

'Günal'a sordum'

Saygı Öztürk yazısını şöyle tamamladı: "Bu konuyu, dönemin Güvenlik Kuvvetleri Komutanı emekli Tümgeneral Hasan Peker Günal'a sordum. Cumhurbaşkanı Denktaş'ı ziyaret ettiğini, Polis Genel Müdürü Atilla Sav'a geçmişte yaşanan bazı olayları da bildireceğini söylediğini belirtti. Günal 'Sav, çok gayretli bir genel müdürdü. Ancak tahsil durumu da dikkate alınarak kendisinin görevden alınmasını önermiştim. Üçlü kararnameyle görevden alındı. Kendisine onuruna yakışır bir tören düzenlemiştik' dedi."