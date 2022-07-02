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Dünya Sözcü Kalın ve ABD’li Senatör arasında kritik görüşme
Dünya

Sözcü Kalın ve ABD’li Senatör arasında kritik görüşme

Sözcü İbrahim Kalın ve ABD’li Senatör Lindsay Graham kritik konuları ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 19:15:00 -
Sözcü Kalın ve ABD’li Senatör arasında kritik görüşme

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Mabeyn Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları, Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin başında Madrid’teki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi. Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi. Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında işbirliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

Sözcü Kalın ABD’li Senatör Lindsay Graham ile görüştü

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye’nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi. Bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ dâhil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

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