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Gündem Sözcü Kalın açıkladı: Madrid'de dörtlü zirve
Gündem

Sözcü Kalın açıkladı: Madrid'de dörtlü zirve

Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de dörtlü zirveye katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 22:57:00 -
Sözcü Kalın açıkladı: Madrid'de dörtlü zirve

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile NATO, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de dörtlü zirve gerçekleştirileceğini açıkladı.

Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna terör örgütlerine destekleri nedeniyle Türkiye'nin hayır dediğini, bundan vazgeçene ve Türkiye'nin şartlarını yerine getirene kadar da üyeliklerine hayır deneceğine vurgu yaptı.

Sözcü Kalın, NATO Liderler Zirvesi öncesi Madrid'de Türkiye, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç ile Finlandiya temsilcilerinin bir arya geleceğini açıkladı.

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Yorumlar

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