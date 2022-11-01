Sözcü, İş Bankası Genel Müdürü Aran’ı rezil etti!

İş bankası genel müdürünün açıklamasının yanında, daha küçük ölçekte de olsa, Yapı Kredi Bankası’nın “Ekonomiye 791 milyar TL’lik kaynak sağladık” açıklamasını veren Sözcü, adeta Maliye Bakanı’nın yerine geçerek, İş Bankası genel müdürüne tokat mahiyetinde bir cevap da vermiş oldu..

Yapı Kredi açıklamasında, yılın ilk dokuz ayında nakdi kredi hacminin yüzde 68’lik artış gösterdiği hatırlatıldı..

Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye laf yetiştirmeye kalkışan, “Bankaların kredi verme kapasitelerinin düştüğü”nü iddia eden İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın, Sözcü’de yayınlanan Yapı Kredi açıklamasındaki somut veriye ne cevap vereceği merak ediliyor..

Bilindiği gibi İş Bankası iştiraki Bayındır Hastanelerinde, geçtiğimiz ay yaşanan skandal hasta işkencesi videosu, bankanın ve iştiraklerinin yönetiminde, CHP’li isimlerin olduğunu, bankanın da CHP baskısı altında olduğunu gözler önüne sermişti.

Sosyal medyada trend olan videoda, CHP’nin yönetim kuruluna atama yaptırdığı Murat Karayalçın ve Mustafa Kıcalıoğlu’nun bulunduğu hastanede, 80 yaşındaki hastaya yapılan işkence ifşa olmuş, hastane geçici olarak kapatılmıştı. İş Bankası genel müdürünün son açıklamasının da ekonomik gerçeklerle örtüşmemesi, "CHP baskısı ile mi böyle konuşuyor", sorularına yol açtı..