Sözcü ile İmamoğlu birbirine girdi! "Perde arkasında çok büyük bir olay var"

“Sporda büyük atılım gerçekleştireceğiz” iddiasında bulunan CHP’li Ekrem İmamoğlu, dünyanın en iyi ilk 10 maratonu arasında gösterilen İstanbul Maratonu’nu tam bir işkenceye çevirdi. Bir saat 15 dakika gecikmeli başlayan maratona halk ıslıklarla ve yuhalama sesleriyle tepki gösterdi. Koşunun başlangıcında yaşanan aksaklıklar sebebiyle vatandaşlarla profesyonel sporcuların aynı anda koşmasıyla da büyük bir kaos meydana geldi.

Söz konusu görüntüler, son zamanlarda İmamoğlu'yla ters düşen Sözcü tarafından yayınlanmazken, muhalif medyanın halkın tepkilerine kulak tıkaması dikkatlerden kaçmadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, maratonda yaşanan rezaletler, muhalif medyanın kaosa kulak tıkaması ve Sözcü ile İmamoğlu arasındaki kavga da masaya yatırıldı.

Karahasasanoğlu şunları söyledi:

Yurt dışında kaçak yaşan Sözcü'nün patronu Burak Akbay'ın annesinin evine İmamoğlu'nun zabıta ekiplerini yolladığı, evde imara dair aykırı bir çalışma olduğu ihbarı iddiasıyla. Peki bu durup dururken mi yaşanmış? Acaba bunun öncesinde Sözcü gazetesinin Etiler Polis Okulu üzerinden, "Burakı AK Partili dönemde de inşaat düşünülmüştü fakat CHP'liler karşı çıkmıştı, Canan Kaftancıoğlu çıkıp, 'Burası Kent Park olmalıdır' diye eylemler yapmıştı, şimdi siz aynı yeri inşaata açıyorsunuz, nedir bu çelişki?" diye Sözcü'de haberler çıkmıştı. Bu haberin intikamını mı alıyor İmamoğlu? Yoksa Etiler Polis Okulu haberinden önce de bir tartışma oldu mu?

Benim nezdimde, ne zabıta ne de Etiler Polis Okulu ile ilgili haberler bu kavganın başlangıcı olamaz. Çünkü bunların ikisi de çok uç örnekler. Sözcü HDP'ye bakanlık haberini bile görmüyor. Etiler Polis Okulu haberini mi görecek? Benim tahminim, arka planda çok daha büyük, bambaşka bir olay sebebiyle bir kavgaları var.

Sözcü cephesi diyor ki, gazetecilere çok ağır ifadeler kullandı. Göreceksiniz bunlar yakında yine çok yakın arkadaş olacaklar ama gerçekler de ortaya çıkacak.