Sözcü hortumcuyu konuşturdu! Cem Uzan saçmaladı

Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, devletin kurumlarını hortumladıktan sonra Fransa'ya firar eden Cem Uzan ile bir röportaj yaptı. Hakkında değişik davalardan 42 yıl hapis cezası verilen Uzan'ı konuşturan Öztürk, Uzan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sözlerine yer verdi. Firari Uzan röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını söyledi. Geçmişte kurduğu Genç Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında defalarca hüsran yaşayan Uzan, bu yıl içerisinde de medyaya dönüş yapacağını söyledi. Öte yandan firari olduğunu unutan yıllardır kaçak olarak Fransa'da yaşayan Uzan, Haziran 2023'te de cumhurbaşkanı olacağını sözlerine ekledi.



İşte Saygı Öztürk'ün o röportajı;



“ERDOĞAN ADAY OLAMAZ

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi, Anayasaya göre 25 Haziran 2023 günü bitiyor. 2018 yılının Haziran ayında 5 yıllığına seçilmişti. Anayasamızda ‘Erken seçim' diye bir tabir, böyle bir kelime yok. Ben Anayasa'yı baştan aşağı defalarca okudum. Anayasa profesörlerine danıştım.

– Anayasa'da ‘Seçimlerin yenilenmesi' diye bir tabir var. Seçimlerin yenilenmesi tabiri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde olduğu gibi yapılır. Orada bir problem çıktı, üç hafta sonra seçim yenilendi. Seçimin üzerinden 5 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra seçim yenilenmesi olmaz. Bu konuda görüştüğüm, görüşlerine değer verilen bütün Anayasa profesörleri de aynı fikirde. Bu tartışmaya açık bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'ni takribi 20 seneye yakın bir süredir milletin verdiği yetkiyle ister beğenelim, ister beğenmeyelim Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor.

– Şimdi görev süresinin dolmasına kalmış 12 ay. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer muhalefet partileri hiç kimse elini kolunu kıpırdatmasın. 25 Haziran 2023'teki normal süreci beklediğiniz taktirde Türkiye'yi ekonomik bir kaosa gittiği gibi, sosyal, politik ve yaşamsal bir kaosa götürmeden seçime götürün.

– Erdoğan, Anayasa'ya göre 2017 ve 2018'de iki kere cumhurbaşkanı seçilmiştir. Anayasa'nın 101. maddesinden bir cümle okuyacağım: Bir kişi, en fazla iki kere cumhurbaşkanı seçilebilir. AK Parti kimi aday gösterirse göstersin kimse bir şey diyemez. Ama Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamaz. Neye göre? Kendi değiştirdiği Anayasa'ya göre. Erdoğan'ın milletin onayına sunduğu Anayasa'ya göre, nokta.



ERDOĞAN'IN ANAYASA SUÇU İŞLEMESİNE KARIŞMAYIN



Cem Uzan'a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önümüzdeki seçimde aday olamayacak. Tam da bu sebeple Uzan muhalefet partilerine şu çağrıyı yapıyor:

– Erdoğan'ın dönemi 12 ay sonra bitiyor. Hiçbir şey yapmayın oturun, seçim zamanını bekleyin bu kadar. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin üçüne de sesleniyorum: ‘Biz erken seçime evet demeyeceğiz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminin sona ermesini sağlayacağız' diye millete taahhütte bulunun. Bak bakalım Recep Tayyip Erdoğan aday olabilecek mi? Böylece de ne SADAT'la, ne YSK ile uğraşacaksınız. Seçim 25 Haziran 2023'te olacak ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitecek, emekli olacak. Türkiye yeni bir sayfa açacak.



EKONOMİ VE YARGI NEFES ALIR

– O yüzden ‘Erken seçime hayır' diyeceksin ve oturup 12 ay sonra yapılması gereken seçimi bekleyeceksin. 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçim için her parti, Anayasa çerçevesinde adayı kimse çıkartacak, millet de kimi istiyorsa seçecek. Erdoğan da emekli olacak. Erdoğan dönemi 12 ay sonra bitecek. Bunu deklare edip, bunun güvencesini millete verdiğin an yargı da ekonomi de nefes almış olacak. İnsanlar Haziran 2023'e umutla bakmaya başlayacak önemli olan bu.

– O yüzden muhalefet partilerine ‘Durun orada; hiçbir şey yapmayın 12 ay sonra davulla zurnayla Erdoğan'ı emekli edin gitsin' diyorum. Onun, Anayasa suçu işlemesine karışmayın.



BU YIL İÇİNDE MEDYAYA DÖNÜYOR

Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesi olan Star'ı yayımlayan Cem Uzan, özel televizyonları, radyoları da ilk kuran isimdi. Basında yeniden yer alıp almayacağı sorusuna Uzan şu karşılığı verdi: “Bu yıl içinde medyaya geri dönüyorum. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyorum. Hem siyasette, hem de özgür medyada olacağım.”

HAZİRAN 2023'TE TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM

20-25 yıl önce siyasete hayatını verdiğini söyleyen Cem Uzan, bu yolda “Ölmek var, dönmek yok” dediğini kaydediyor. “Türkiye için doğruları söylüyorum. Onlar başka muhalefet ama ben de bir o kadar muhalefetim” diyen Uzan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Televizyonda programa çıktığımda canlı yayında beni 24 saatte 100 bin kişi izliyor. Haftada 500-600 bin kişiye ulaşıyorum. Ben hiç bir şeyin etkisinde kalmadan Türkiye Cumhuriyeti devletinin mevcudiyeti için doğruları söylemeye devam edeceğim. Millet de bana teveccüh gösterip oyunu verdiği takdirde hiçbir engel duramaz benim önümde. Onun için doğruyu söylüyorum.”

“Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım” ifadesini kullanan Uzan, ‘siyasi yasak' iddiaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bana, ‘Hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var' deniliyor. Diyenlere, ‘Bir dakika' deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor.”