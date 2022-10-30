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Medya Sözcü gazetesi, o yazarını kovdu! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Sözcü gazetesi, o yazarını kovdu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Gazeteci-yazar Serpil Yılmaz, Sözcü gazetesindeki yazılarına son verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 10:56:00 -
Sözcü gazetesi, o yazarını kovdu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Gazeteci-yazar Serpil Yılmaz, Sözcü gazetesindeki yazılarına son verildiğini duyurdu.

3 yıldır Sözcü'de köşe yazıları yazan deneyimli gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü'deki işine son verildiğini açıkladı. 

Yılmaz, yaptığı açıklamada “Cumhuriyet’in Kazanımları” plaketimi aldığım gün, Sözcü’deki yazılarıma son verildiği tebliğ edildi. Herkesin takdiri farklı oluyor!" ifadelerini kullandı.

 

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